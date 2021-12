Denis Villeneuve rend hommage à Jean-Marc Vallée: «Je t'aime mon ami»

Message from Denis Villeneuve to his late friend Jean-Marc Vallée:



hey vieux,

qu’est-ce qui t’as pris de partir si tôt?

how must I forget these lonesome tears in my eyes?

comme tu m’as déjà dit: go out there and shine, crazy diamond!

je t’aime mon ami.

Denis pic.twitter.com/jMd2TCYgCP