Les 10 couleurs de cheveux les plus tendance à essayer en 2022

365 jours pour vous réinventer, 365 jours pour marier vos envies capillaires à vos humeurs. On voit beaucoup de changements chez les vedettes québécoises et internationales en cette fin d’année et c’est tant mieux de les copier.

Quelques indices de ce que vous verrez: le blond est loin d'être cheugy et les colorations sont brillantes et osées.

Voici les couleurs de cheveux à essayer en 2022

1. Le mushroom blonde

Une coloration rappelant les teintes et les ombres d'un champignon, avec un blond cendré et du brun.

2. Le curlights

Les têtes naturellement frisées décideront quelles mèches mettre en lumière avec ce type de coloration. Une manière de définir les boucles.

3. Le brun minuit

Le brun minuit est un dérivé du expensive brown marquant de la fin de 2021. Un brun profond et sombre.

4. Le cuivré girl-next-door

Une couleur avec laquelle s'amuser! Cette coloration est une base blonde avec des sous-tons cuivre.

5. Le expensive blonde

Le blond n'est pas réellement dépassé comme certains TikTokeurs le prétendent. Un blond luxueux reste un classique.

6. Les mèches Cali-cool

Ces mèches pâles qui vous donneront des airs de la fille la plus cool des environs. Les mèches Cali-cool encadreront votre visage et seront au meilleur avec un mouvement naturel.

7. Le rose anime

Les couleurs pop sont des moyens de se laisser aller dans la créativité. Osez un rose accrocheur.

8. L'ombré revisité

L'ombré est toujours de mise et il sied bien aux coupes en longueur.

9. Les mèches épicées

Des mèches qui rappellent le pumpkin spice latte seront à l'honneur en 2022.

10. Le cuivré multidimensionnel

Encore une fois dans les tons chauds, le cuivré multidimensionnel est d'un roux foncé luxuriant.

On constate une forte présence des teintes orangées et chaudes en 2022. À vous de les essayer.

