«J’ai perdu mon plus vieil ami»: Marc-André Grondin réagit au décès de Jean-Marc Vallée

Marc-André Grondin a rendu hommage à son «plus vieil ami», Jean-Marc Vallée, qui est décédé subitement à l'âge de 58 ans.

«On s’est connus il y a plus de 25 ans et, enfant, je parlais de toi comme étant mon plus vieil ami», a écrit, dans un message publié sur Instagram, l'interprète de Zachary Beaulieu dans le film C.R.A.Z.Y., réalisé par Jean-Marc Vallée.

«T’étais plus vieux, mais tu me parlais pas comme un bébé. Tu m’as montré à tenir une cigarette de façon cool, m’as fait découvrir Stand By Me, Dinah Washington et les tortellinis au pesto. On allait toujours au resto à nos anniversaires. On s’est retrouvés pour mes 20 ans et ça a changé nos vies. On a voyagé ensemble, on s’est partagé de la musique, on a vieilli. Mais malgré tout, on oubliait jamais nos anniversaires. On s’oubliait jamais.»

Le cinéaste de 58 ans a été retrouvé inanimé le lendemain de Noël dans sa nouvelle résidence secondaire, située dans la tranquille municipalité de Berthier-sur-Mer, en Chaudière-Appalaches, par un ami avec lequel il devait souper. Son décès fera l’objet d’une enquête du coroner, nous apprenait mardi Le Journal.

«Aujourd’hui, j’ai perdu mon plus vieil ami. Il n’était plus le plus âgé de mes amis, mais il était celui que j’avais depuis le plus longtemps», a conclu l'acteur.

Le décès de Jean-Marc Vallée a secoué le monde du cinéma, au Québec et ailleurs dans le monde. De nombreuses vedettes hollywoodiennes, qui ont été dirigées par le réalisateur québécois, dont Nicole Kidman, Reese Witherspoon et Matthew McConaughey, lui ont rendu hommage.