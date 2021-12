Plus de 12 000 nouveaux cas de COVID-19 au Québec aujourd'hui

Partager







Le variant Omicron poursuit sa progression: le Québec rapportera plus de 12 000 nouveaux de COVID-19 aujourd'hui, un nouveau record.

La province devrait aussi faire état d'une hausse considérable du nombre de personnes hospitalisées en raison du coronavirus.

«Le nombre de cas et d'hospitalisations augmentent rapidement. Heureusement, l'augmentation aux soins intensifs est moins grande», a souligné le premier ministre François Legault sur Twitter en soirée, quelques heures après avoir reçu sa troisième dose du vaccin contre la COVID-19.

Avec le ministre de la santé @cdube_sante et le directeur de la santé publique @ArrudaHoracio.

Ils feront un point de presse demain à 13h.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, tiendra d'ailleurs un point de presse mardi à 13 h, en compagnie du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda, et du directeur général de la gestion exécutive et opérationnelle de la pandémie, Daniel Paré.

Au cours des derniers jours, le nombre de nouveaux cas avait légèrement fléchi à la faveur de Noël, depuis l’annonce d’un sommet de 10 031 infections le 24 décembre.