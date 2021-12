Tests rapides: voici pourquoi le jus d’orange donne un résultat positif

Partager







Grâce au «médecin de TikTok», Mathieu Nadeau-Vallée, on connaît maintenant la raison scientifique qui explique pourquoi verser du jus d’orange sur une cartouche de test rapide donne un résultat positif. Et on vous le dit tout de suite: ce n’est pas parce que le jus est infecté à la COVID-19 ou que les tests antigènes ne fonctionnent pas. On vous explique.

Dans plusieurs vidéos circulant sur les web, des personnes versent en effet du jus d'orange ou encore de la boisson gazeuse et affirment qu'il s'agit d'une preuve de l'inefficacité des tests.

Accompagné de la bachelière en biotechnologie Sophie Ménard et du Dr Rémy Aubin, professeur en biothérapies, oncologie moléculaire et cellulaire, et biotechnologie, Mathieu Nadeau-Vallée s’est donné la mission de démystifier cette croyance, dans une série de trois vidéos TikTok.

AFP

En gros, tout est une question du PH de la substance qui est déposée dans la cartouche, résume le Dr Rémy Aubin.

La bandelette de test rapide contient des anticorps à la COVID-19 qui, lorsqu’en contact avec le virus, forment une liaison avec celui-ci, rendant ainsi le résultat du test positif.

«Or, la liaison dépend du PH, de la température et des sels», note Sophie Ménard.

Elle souligne que l’ajout de la solution tampon stabilisatrice (le liquide transparent inclut dans les kits de test rapide) est nécessaire pour s’assurer que l’échantillon soit dans de bonnes conditions physiologiques.

Une interaction artificielle

Comme l’antigène et la protéine spike sont toutes deux des protéines, leur interaction dépend de leur PH respectif.

«Si le PH n’est pas adéquat, les formes des protéines vont changer. Comme un anticorps ça reconnaît une forme bien précise d’un antigène, si le PH n’est pas adéquat et que les formes ne sont pas adéquates, il n’y a pas d’interaction fiable ou reproductible. À ce moment-là, le test risque de ne pas être valide du tout», précise à son tour le Dr Rémy Aubin.

Le Dr Aubin explique ensuite que lorsque l’on tente l’expérience de mettre divers breuvages sur les cartouches de tests rapides sans la solution tampon liquide utilisée pour stabiliser l’échantillon nasal, le test sort positif parce que le PH de ces boissons se situe entre 3 et 4, ce qui est plutôt acide.

«Ces breuvages sont très, très acides. [...] Ce que vous avez fait, c’est que vous avez précipité les protéines dans chacune des zones. Donc, c’est une interaction qui est artificielle et forcée», soutient-il.

Cependant, lorsque la solution tampon est ajoutée aux divers breuvages, on peut clairement voir qu’aucun des tests ne sort positif. C’est que la solution tampon a stabilisé les protéines de la substance et que les anticorps de la bandelette n’ont créé aucune liaison avec la protéine spike du virus SARS CoV-2.

«En plus, on peut voir que l’intensité des bandes de contrôle est uniforme dans chacun des tests. Ça, ça nous indique que le test est performant et valide», précise Sophie Ménard.

Éviter de gaspiller les tests

Il ne faut donc pas utiliser les tests avec un échantillonnage pour lequel il n’est pas conçu, renchérit le Dr Rémy Aubin.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

«Le test est conçu expressément pour échantillonner de la bonne grosse morve dans le nez pour voir s’il y a des virus qui s’y trouvent. C’est pas pour le jus d’orange, c’est pas pour le bon vin qu’on pourrait gaspiller, la bagosse à mononcle ou la ponce de gin à Mémère», dit-il à la blague.

Il conclut en implorant les gens de ne pas se servir des tests rapides pour s’amuser, «surtout en temps de pénurie».