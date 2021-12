Voilà une occasion de voir ou revoir C.R.A.Z.Y. demain soir

Partager







Afin de rendre hommage à Jean-Marc Vallée, le film C.R.A.Z.Y. sera diffusé demain soir à 22h à TVA. C’est votre chance de voir ou de revoir ce classique du cinéma québécois!

Ce long-métrage, qui se déroule dans les années 70, dépeint la dynamique de la famille Beaulieu qui est composée de cinq frères et de leurs parents.

On y suit principalement Zachary, le quatrième, qui découvre tranquillement être homosexuel. Face à des parents un peu conservateurs et catholiques, il tentera de faire sa place dans la famille et de forger son identité... Ce ne sera pas facile!

Ce petit bijou de notre cinéma sera aussi disponible via l’application QUB.

D’autres hommages

Si vous souhaitez découvrir une autre œuvre du grand cinéaste qu’était Jean-Marc Vallée, ce soir, Télé-Québec diffusera Victoria: les jeunes années d’une reine à 20h et en rediffusion le 3 janvier à 22h.

Une émission spéciale de Tout le monde en parle sera également présentée ce soir à Radio-Canada. Des extraits de ses meilleurs moments sur le plateau ainsi que des commentaires élogieux de ses collègues artistes sont au programme.