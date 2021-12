Nouvelles mesures : François Legault fera une annonce à 17h

Partager







Tenez-vous prêts : le premier ministre François Legault et le ministre de la Santé Christian Dubé tiendront un point de presse sur la COVID-19 jeudi à 17h.

On peut s'attendre à une hausse des restrictions : après tout, le gouvernement devrait annoncer jeudi plus de 14 000 nouveaux cas de COVID-19 et une forte hausse des hospitalisations, selon TVA Nouvelles.

Quelles seront les mesures annoncées? Quand seront-elles en vigueur? On ne le sait pas pour le moment.

Plusieurs médias rapportent qu'il se peut que seuls les membres d'une même bulle familiale puissent se réunir au Nouvel An. La fermeture complète des restos serait aussi envisagée, tout comme le retour du couvre-feu et le report de la rentrée scolaire. Ces informations ne sont toutefois pas confirmées pour le moment.

