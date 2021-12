Netflix : pourquoi le film «Don't Look Up» fait autant jaser la critique et les spectateurs?

Partager







Le récent succès de Netflix Don’t Look Up fait jaser : certains disent qu'il s'agit du meilleur film sur la crise climatique, mais il n'obtient une note positive que de 55% des critiques de cinéma, selon Rotten Tomatoes. Pourquoi? On fait le point.

À noter : cet article comporte des divulgâcheurs.

C’est quoi, Don’t Look Up?

Grosso modo, Don’t Look Up, un film présenté sur Netflix, se veut une satire de la société actuelle. Il raconte l’histoire d’une candidate au doctorat en astronomie, Kate Dibiasky, interprétée par la brillante Jennifer Lawrence — qui s’offre un retour sur grand écran après une pause de quatre ans — et de son conseiller de doctorat, le Dr Randall Mindy, campé par l’excellent Leonardo DiCaprio.

Les deux scientifiques ont découvert une comète qui frappera la Terre dans quelque six mois, selon une certitude mathématique de près de 100%. Rien de moins. Toutefois, ils sont largement ignorés par la population, incluant le gouvernement américain.

Sans vouloir vous divulgâcher le film... tout le monde (ou presque) meurt.

Mettre le doigt sur le bobo

Dans un billet publié dans The Guardian, le climatologue et auteur Peter Kalmus lance d’emblée que Don’t Look Up est «le film le plus exact sur la terrifiante non-réponse de la société à la dégradation du climat» qu’il a vu.

«Ce n’est pas qu’un film sur la façon dont l’humanité réagirait à une comète qui tue la planète; c’est un film sur la façon dont l’humanité réagit à une dégradation climatique qui tue la planète», écrit-il.

The harmful ramifications of climate change are ongoing and undeniable. It is crucial we take the necessary steps to protect our planet. Visit https://t.co/7Rx6qOmRf0 to get involved. #DontLookUp pic.twitter.com/dkPN9itpQJ — Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) December 27, 2021

Selon M. Kalmus, cette comédie noire transmet une vérité absolue que les climatologues et d’autres personnes qui comprennent l’ampleur de l’urgence climatique vivent tous les jours.

«Après 15 ans de travail, j’en suis arrivé à la conclusion que le public en général, et les dirigeants mondiaux en particulier, sous-estiment la rapidité, la gravité et la permanence de la dégradation climatique et écologique si l’humanité ne se mobilise pas», écrit-il.

Certains critiques n’ont pas apprécié

Mais sur le populaire site de critiques de cinéma Rotten Tomatoes, Don’t Look Up n'obtient une note positive que de 55% des critiques. En revanche, le film est toujours numéro un sur Netflix, et ce, dans 94 pays, moins d’une semaine après sa sortie.

David Vetter de Forbes Magazine a analysé les critiques acerbes.

Deux points sont ressortis de son analyse : le premier était que le long-métrage satirique serait «inconfortable» à regarder. Divers critiques américains l’ont décrit comme étant «brutal» et «strident».

«Selon ces critiques, il est bien de faire des films sur la crise climatique — du moment que vous le faites d’une manière apaisante pour le spectateur», écrit Vetter.

Puis, plusieurs reprochent le fait que Don’t Look Up se moque des gens, dont des médias, et que ce n’est pas nécessairement la meilleure approche pour sensibiliser la population à un tel sujet.

Le film, par exemple, ne ferait qu’aliéner ceux qui ont le plus besoin d’être touchés par son message, comme les chefs d'États.

Acclamé par le monde scientifique

Malgré les mauvaises critiques, plusieurs scientifiques, toutes sphères confondues, semble avoir apprécié le film réalisé par Adam McKay.

L’influent professeur de sciences de l’atmosphère et directeur du Earth System Science Center de la Penn State University, Michael E. Mann, écrit dans le Boston Globe que Don’t Look Up n’est pas un franc succès parce qu’il est «drôle et divertissant», mais car il agit comme un «commentaire sociopolitique sérieux qui se fait passer pour de la comédie».

"Global destruction isn’t funny, but when it comes to the climate crisis it might have to be" | My op-ed in today's print issue of the @BostonGlobe about the new Adam McKay (@GhostPanther ) film #DontLookUp" w/ @LeoDiCaprio, Jennifer Lawrence & co: https://t.co/NgQFEVc9aZ pic.twitter.com/JFmXUtsD5I — Prof Michael E. Mann (@MichaelEMann) December 22, 2021

«C’est un récit d’avertissement sur la crise climatique, assemblé par l’humour mordant caractéristique de [Adam] McKay», mentionne-t-il.

Un film sur notre incapacité à écouter les scientifiques sur le réchauffement climatique et à prendre action. Les gouvernements à Québec et Ottawa préfèrent parler des Expos et des Nordiques. Leur devise: vert si y a de l'argent à faire. https://t.co/d6lniO7RM2 via @YouTube — Gilles Brien (@GillesBrien) December 29, 2021

Au Québec, le météorologue Gilles Brien y va aussi d’une flèche à l’endroit des gouvernements du Québec et du Canada, qui «préfèrent parler des Expos et des Nordiques».

D’autres soulignent la performance des différents acteurs. On n'a qu’à penser à Meryl Streep dans le rôle d’une présidente américaine largement inspirée de Donald Trump.

