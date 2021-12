Revue de l’année: les plus grosses nouvelles jeux vidéo, geek et techno de 2021

Partager







Est-ce que 2021 pouvait être encore plus chargée en rebondissements que l’année qui l’a précédée? Avec la sortie de la PS5, la Xbox Series X/S et, plus particulièrement, l’entrée en scène d’une pandémie dévastatrice, disons que la commande était assez grande.

Pour le meilleur et pour le pire, les 12 derniers mois ont été «un peu» plus tranquilles dans le monde des jeux vidéo, de la télé, du cinéma et de la techno, mais il serait aussi complètement faux de dire qu’il ne s’est rien passé. Au contraire!

De grosses annonces de jeux, des sorties repoussées, de nouvelles consoles, des gadgets renouvelés, le grand retour du cinéma: il s’en est brassé des choses en 2021.

Voici donc un retour sur les grands événements jeux vidéo, geek et techno qui ont marqué la dernière année.

Janvier

Image courtoisie IO Interactive Hitman 3

12 janvier

13 janvier

14 janvier

20 janvier

28 janvier

Février

Courtoisie Stadia Google Stadia

1er février

3 février

9 février

10 février

17 février

23 février

26 février

Mars

Image courtoisie Electronic Arts It Takes Two

2 mars

9 mars

16 mars

18 mars

19 mars

26 mars

29 mars

Avril

Image courtoisie Apple Le nouvel iMac

5 avril

8 avril

16 avril

19 avril

20 avril

30 avril

Mai

Image courtoisie Capcom Resident Evil Village

7 mai

18 mai

19 mai

26 mai

27 mai

Juin

Image courtoisie Insomniac Games Ratchet & Clank: Rift Apart

2 juin

7 juin

10 juin

11 juin

12 juin

13 juin

15 juin

21 juin

24 juin

25 juin

27 juin

29 juin

Juillet

Image courtoisie Nintendo La nouvelle Switch OLED

5 juillet

6 juillet

11 juillet

16 juillet

20 juillet

21 juillet

22 juillet

27 juillet

28 juillet

29 juillet

Août

Image courtoisie Volition Saints Row

3 août

5 août

6 août

11 août

18 août

25 août

26 août

Septembre

Image courtoisie Sony God of War Ragnarök

6 septembre

9 septembre

10 septembre

14 septembre

14 septembre

15 septembre

22 septembre

23 septembre

30 septembre

Octobre

Eidos-Montréal - Marvel Marvel's Guardians of the Galaxy

5 octobre

7 octobre

8 octobre

9 et 10 octobre

12 octobre

18 octobre

19 octobre

20 octobre

21 octobre

22 octobre

25 octobre

26 octobre

28 octobre

Novembre

Capture d'écran Twitter Adibou

1er novembre

6 novembre

9 novembre

10 novembre

11 novembre

15 novembre

16 novembre

17 novembre

19 novembre

29 novembre

Décembre

Image courtoisie Microsoft Halo Infinite

4 décembre

6 décembre

8 décembre

9 décembre

13 décembre

s