Voici les jeux gratuits PlayStation Plus pour PS4 et PS5 [JANVIER 2022]

Après une généreuse offre en décembre, Sony revient en janvier avec trois jeux gratuits pour ses membres PlayStation Plus. Les trois titres seront téléchargeables jusqu'au 1er février 2022.

Pour commencer l'année 2022, les abonnés du service PlayStation Plus pourront mettre la main sur trois jeux PS4, dont deux avec des versions PS5. Le jeu Deep Rock Galactic, qui fera son entrée sur PlayStation après deux ans sur Xbox One et PC, permettra aux gamers d'appeler quelques amis grâce à son mode coop de 4 joueurs.

Sony propose également Persona 5 Strikers, un «spin-off» de Persona 5 pour PS4, ainsi que Dirt 5 qui pourra être téléchargé sur PS4 et PS5.

Voici donc les jeux que les abonnés PS Plus pourront télécharger gratuitement à partir du 4 janvier 2022:

Persona 5 Strikers (PS4)

Dirt 5 (PS4 & PS5)

Deep Rock Galactic (PS4 & PS5)

D'ici là, il est toujours possible de se procurer les jeux gratuits de décembre.

