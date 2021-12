Voici les jeux gratuits Xbox Live Gold pour Xbox One et Xbox Series X/S [JANVIER 2021]

Partager







Jeudi dernier, Microsoft a présenté les jeux que les abonnés Xbox Live Gold et Game Pass Ultimate pourront obtenir gratuitement sur Xbox One et Xbox Series X/S durant le mois de janvier.

Voici donc les jeux que les abonnés Xbox Live Gold et Game Pass Ultimate pourront télécharger gratuitement à partir du 1er janvier:

NeuroVoider : 1 au 31 janvier

Aground: 16 janvier au 15 février

Radiant Silvergun: 1 au 15 janvier

Space Invaders Infinity Gene: 16 au 31 janvier

