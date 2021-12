Vous êtes déclaré positif à la COVID-19? Voici ce que vous devez faire

Partager







Par le variant Omicron, les infections à la COVID-19 atteignent des niveaux records au Québec. Personne n’est à l’abri, pas même les vaccinés. Si j’attrape la COVID et que je suis asymptomatique, dois-je m’isoler? Si oui, pour combien de temps? Suis-je contagieux? On répond à toutes vos questions.

Mon test rapide est positif. Dois-je passer un test PCR aussi?

Cette question se pose seulement pour les personnes qui ont eu la chance de mettre la main sur des tests rapides distribués en pharmacie.

Si vous avez obtenu un résultat positif, deux options s’offrent à vous:

Soit vous vous présentez à une clinique de dépistage pour en confirmer le résultat;

Soit vous vous fiez au résultat et vous vous isolez.

Combien de temps dois-je me placer en isolement?

Que le résultat ait été confirmé ou non par un test PCR, une personne positive à la COVID-19 doit se placer en isolement. La Santé publique recommande de s'isoler au moins 10 jours après l'apparition des premiers symptômes (ou après la date de prélèvement du test si vous n’avez pas eu de symptômes).

Des instructions claires sur la marche à suivre si on est en contact avec quelqu’un qui est positif:

- isolement 10 jours si contact à risque élevé

- isolement 10 jours si contact à risque élevé

- test de dépistage seulement si symptômes

Combien de temps suis-je contagieux?

La contagiosité varie d’une personne à l’autre, explique Benoit Barbeau, virologue et professeur au Département des sciences biologiques de l’Université du Québec à Montréal (UQAM).

Une personne asymptomatique, par exemple, serait contagieuse trois ou quatre jours, alors qu'une personne symptomatique le serait sept ou huit jours en moyenne.

Il est à noter qu'une personne infectée à la COVID-19 peut être contagieuse 48 heures avant l’apparition des premiers symptômes.

Si je suis asymptomatique, combien de temps dois-je m'isoler?

Aux États-Unis, la durée de l’isolement des personnes asymptomatiques est passée de 10 à cinq jours. Au Québec, la période d'isolement demeure, pour le moment, de 10 jours, que vous soyez symptomatique ou asymptomatique. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a toutefois indiqué que Québec évaluait la possibilité d'imiter les États-Unis.

Pourquoi réduire la durée d'isolement? «Généralement, les asymptomatiques sont moins contagieux, explique M. Barbeau. Si vous avez été infecté et que vous n’avez pas de symptômes, il y a de bonnes chances que votre charge virale soit moindre.»

Mais attention: «Ça ne veut pas dire que vous n’êtes aucunement contagieux, précise-t-il. Le niveau de contagiosité ne sera pas de zéro».

Si vous êtes dans une salle fermée durant trois heures et avec une personne asymptomatique, il y a «de bonnes chances» que vous soyez infecté, «plus particulièrement avec le variant Omicron», insiste-t-il.

Pourquoi les travailleurs de la santé asymptomatiques pourront-ils continuer à travailler?

À certaines conditions, Québec permettra aux travailleurs de la santé ayant reçu un résultat positif à un test de COVID-19 mais qui sont asymptomatiques de continuer à travailler. L'objectif est d'éviter les bris de services et les pénuries de personnel.

Avant de retourner au travail, il faudrait toutefois attendre deux ou trois jours, pour «s’assurer que le personnel infecté soit bel et bien asymptomatique et non présymptomatique», souligne le virologue.

«L’objectif est de retourner les gens dans la société pour qu’elle puisse fonctionner.»

.@FIQSante Nous avons tous la responsabilité de supporter les infirmières sur le terrain et de donner des soins aux patients vulnérables.





Quels sont les symptômes les plus courants?

Une personne atteinte de la COVID-19 peut faire de la fièvre, avoir un mal de tête, ressentir une grande fatigue, éprouver des douleurs musculaires qui ne sont pas liées à des efforts physiques; ces symptômes peuvent être accompagnés d’un mal de gorge, d’une difficulté à respirer, d'essoufflement ou de toux.

Certaines personnes peuvent également perdre l’odorat et le goût (ces symptômes semblent moins communs avec le variant Omicron).

Toutefois, la vaccination change la donne. Une personne qui a reçu deux ou trois doses de vaccin ressentira des symptômes moins importants qu’une personne non adéquatement vaccinée.

Si je suis la seule personne infectée à la maison, je fais quoi?

La personne infectée doit s’isoler le plus possible des autres occupants. Les mesures sanitaires doivent être respectées le plus possible: port du masque, lavage des mains, etc.

Les autres occupants, ils doivent tous s'isoler de manière préventive pour une période de 10 jours. Si la personne infectée ne ressent aucun symptôme, un test de dépistage n'est pas nécessaire. Si des symptômes apparaissent, il faut se faire tester (test rapide ou test PCR).

Dois-je me faire retester avant de sortir de chez moi?

Non, ce n'est pas nécessaire. Une fois les 10 jours écoulés, vous pouvez reprendre vos activités (tout en demeurant prudent).

Avant de sortir, vous ne devez pas avoir fait de fièvre pour au moins 48 heures (sans avoir ingéré un quelconque médicament contre la fièvre). Vos symptômes doivent avoir diminué depuis au moins 24 heures. Si votre toux perdure ou si votre odorat n'est pas revenu, vous pouvez sortir quand même.

Quels sont les traitements pour me soigner à la maison?

À moins de complications, vous pouvez rester à la maison. La Santé publique suggère de vous reposer, de bien vous hydrater, notamment si vous faites de la fièvre, et d'éviter les boissons alcoolisées et caféinées.

Excellente nouvelle! Paxlovid vient d'être approuvée par la FDA pour le traitement de la covid chez les 12 ans et + !! Bien que ce traitement ne remplace pas la vaccination ni les mesures sanitaires, il constitue un outil supplémentaire pour combattre la covid.

Vous pouvez prendre de l’acétaminophène (Tylenol) et de l’ibuprofène (Advil, Motrin, etc.) pour soulager certains symptômes, tels que la fièvre, les douleurs musculaires ou les maux de tête.

Vous pouvez aussi laisser fondre des glaçons ou des pastilles non médicamenteuses pour contrer les maux de gorge et utiliser une solution saline pour rendre les sécrétions plus liquides et vous déboucher le nez.

