Décès de Jean-Marc Vallée : le coroner écarte certaines hypothèses

Le rapport préliminaire du coroner sur le décès du réalisateur Jean-Marc Vallée n'a pas permis de connaître sa cause exacte de décès, mais il élimine au moins quelques options.

Rappelons que le réalisateur des films à succès C.R.A.Z.Y., Wild et Dallas Buyers Club a été retrouvé sans vie la semaine dernière par un ami qui allait le rejoindre à la résidence secondaire de Berthier-sur-Mer, dans la région Chaudière-Appalaches, qu'il avait acheté à peine quelques jours plus tôt.

Le décès a pris tout le monde par surprise. Il a rapidement été déterminé qu'une enquête de coroner serait faite pour tenter de comprendre ce qui l'a causé.

Le rapport préliminaire du coroner a été reçu par la famille, qui a publié une déclaration à ce propos vendredi matin. Il ne permet pas d'identifier une cause précise de décès, mais on y apprend que celui-ci n'a pas été causé par l’intervention de tiers ni par un acte volontaire. Il ne provient pas non plus d'une maladie connue. «Des analyses plus approfondies sont en cours», a indiqué la famille.

«Notre père était un homme généreux, profondément humain et qui profitait pleinement de la vie, ont rappelé ses deux fils, Alex et Émile. D’ailleurs, il disait vouloir vivre longtemps et il préparait de grands projets! Il était une source d’inspiration pour plusieurs et laisse de merveilleux souvenirs dans la mémoire des gens qui ont eu le privilège de le côtoyer, de l’aimer et d’apprécier son œuvre.»

Désormais, la famille dit vouloir prendre le temps nécessaire «pour conjuguer avec cette lourde et saisissante perte».

«Nous désirons remercier chaque personne ayant pris le temps de nous exprimer sa tristesse et sa compassion. Nous sommes très touchés par les nombreux témoignages reçus de partout dans le monde», a écrit la famille du grand cinéaste en précisant que les détails d’une cérémonie visant à célébrer sa vie seront communiqués ultérieurement.

«Et comme le disait Jean-Marc: ‘’Cut, print, thank you, bye!’’»

- Avec les informations de l'Agence QMI

