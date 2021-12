[EN PHOTOS] 10 événements climatiques extrêmes qui ont marqué 2021

Partager







Les changements climatiques ont été impossibles à ignorer en 2021. L’année a été marquée par des événements météorologiques extrêmes partout à travers le monde. En voici 10 des pires, en photos.

Inondations au Canada

AFP AFP AFP Photo AFP AFP AFP AFP AFP AFP Photo AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP

Dans le sud de la Colombie-Britannique, 24 communautés ont reçu plus de 100 mm de pluie entre le 13 et le 15 novembre. La ville de Hope a mené le groupe avec des précipitations de 252 mm durant cette période, surpassant son ancien record par 139 mm. Plus de 17 000 personnes dans la province ont été évacuées. La ville de Vancouver a été durement touchée, perdant ses liaisons routières et ferroviaires avec le reste du pays.

La tempête hivernale aux États-Unis

AFP AFP AFP AFP AFP AFP

Du 15 au 20 février, une bordée majeure a frappé les États-Unis, du sud au nord. Ce qui est inhabituel, c’est la quantité de neige et les basses températures qu’elle a amenées aux États plus au sud, laissant plus de 2,6 millions de personnes sans électricité dans des conditions difficiles. Le sud-est du Texas a reçu plus de 25 cm de neige. Des régions de l’État ont connu une température aussi basse que -13 °C. Le froid a tué 23 personnes aux États-Unis, la plupart au Texas.

L’ouragan Ida

AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP

L’ouragan Ida a frappé les États-Unis le 29 août. De catégorie 4, il a été l’un des plus puissants jamais enregistrés aux États-Unis. Il a causé des jours de pluie records et des pannes d’électricité sur la côte est du pays, de la Louisiane jusqu’à l’État de New York. Des inondations majeures ont eu lieu dans le nord-est. La ville de New York a connu un record de chute de pluie avec 80 mm en une heure. La montée soudaine de l’eau a causé 45 décès.

Les feux de forêt aux États-Unis

AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP

Un été record de chaleurs et de graves sécheresses ont mené à l’une des pires saisons d’incendies de forêt. On en a dénombré une centaine dans l’ouest des États-Unis, de la Californie à l’Oregon. Les trois plus grands (Dixie, Bootleg et Caldor) ont brûlé une surface de 6,5 milliards de mètres carrés. Le pire incendie de l’histoire de la Californie a eu lieu à Dixie, à partir du 13 juillet. Il a ravagé près de 4 milliards de mètres carrés de territoire.

La vague de chaleur dans l'Ouest canadien

AFP Photo AFP AFP Photo AFP AFP Photo AFP AFP Photo AFP

Un système météorologique provoqué par le réchauffement climatique a emprisonné l’air chaud au-dessus de la Colombie-Britannique. Ce dôme thermique a poussé le mercure à pas moins de 49,6 °C à Lytton, village dans le centre-sud de la province, battant le record national canadien par une marge énorme de 4,6 °C. Cette région a été frappée par un incendie de forêt dès le lendemain. En cinq jours, cette canicule a causé la mort de centaines de personnes.

Les inondations en Europe

AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP

Des régions de l’ouest de l’Allemagne, de la Belgique et des Pays-Bas ont reçu entre 100 et 150 mm de pluie, ce qui représente près de deux mois de précipitations en quelques jours. Les inondations et les glissements de terrain qui en ont résulté ont détruit plusieurs maisons et endommagé des infrastructures, causant plus de 200 morts, dont 170 seulement dans l’ouest de l’Allemagne. Aux Pays-Bas, des milliers de personnes ont été contraintes de fuir leur demeure.

La vague de chaleur en Europe

AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP

Le 11 août, l’île de la Sicile en Italie a connu une température de 48,8 °C, la plus élevée de l’histoire européenne. La chaleur extrême qui a frappé l’ensemble de la région méditerranéenne a provoqué des incendies de forêt dans plusieurs pays, notamment en Italie, en Tunisie, en Algérie, en Turquie, causant des morts sur leur passage. À partir du 7 août et durant un mois, la Grèce a été balayée par plus de 140 incendies.

Les inondations en Chine

AFP Photo AFP AFP Photo AFP AFP Photo AFP AFP Photo AFP

Un véritable déluge s’est abattu sur la ville de Zhengzhou, dans le centre de la Chine. En 24 heures, une averse y a relâché 201,9 mm de pluie. C’est un record national chinois. En trois jours, c’est près de 720 mm d’eau qui sont tombés du ciel sur la région, soit l’équivalent d’une année de pluie. Ce déversement historique a fait au moins 302 morts dans la province du Henan, causant pour plus de 24 milliards $ en dommages.

Les cyclones en Asie-Pacifique

AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP

Trois cyclones ont frappé l’archipel Fidji à la fin du mois de janvier. Le pire a été Ana, de catégorie 2, avec des vents de pointe à 120 km/h. L’arrivée soudaine et la force de ce cyclone ont surpris la population : 10 000 personnes ont cherché refuge dans l’un des 318 centres d’évacuation au pays. En avril, le cyclone Seroja a causé des crues soudaines et des glissements de terrain au sud de l’Indonésie et au Timor oriental, déplaçant plus de 22 000 personnes et causant 160 décès.