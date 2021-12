Nouvel An : 3 émissions et concerts autres que le Bye Bye à écouter en direct ce soir

Partager







Jeudi, on a posé aux gens qui nous suivent sur Instagram la question suivante : «Allez-vous écouter le Bye Bye»?

Eh bien il semble que l’intérêt pour la classique émission de fin d’année de Radio-Canada ne s’essouffle pas : 78% des gens nous ont répondu oui.

Capture d'écran

Les trois principales raisons citées pour s’installer devant la télé :

Par tradition

Pour rire de l’année qui vient de passer

Et finalement... parce qu’il n’y a pas grand-chose d’autre à faire (avec le couvre-feu et l’interdiction de rassemblements, on comprend!)

Dans les messages qu’on a reçu, on sentait quand même que pour certains, le Bye Bye, ça ne le fait pas. Perte d’intérêt, pas beaucoup de blagues drôles, manque de diversité, déception...

Comme tout le monde risque de passer un 31 décembre tranquille cette année, voici d’autres idées de choses à regarder avant le passage à 2022.

À regarder en direct

Un live de David Guetta (15h)

Photo d'archives

Notre première recommandation en direct se tient aux Émirats Arabes Unis, donc si vous voulez la regarder à partir du Québec, il faudra vous connecter à 15h. Mais c’est un livestream du DJ David Guetta, donc ça peut valoir la peine! Il sera en concert à partir du musée Louvres Abu Dhabi, et la prestation sera diffusée gratuitement sur Facebook, YouTube et Twitch, notamment.

Le concert du Nouvel An de TikTok (21h-22h15)

AFP

TikTok diffusera un concert du Nouvel An présentant des performances de Charlie Puth, Kali Uchis et Rico Nasty, trois artistes qui ont laissé leur marque sur le réseau social cette année. Chacun fera un set, et les prestations seront tournés sur trois étages différents des TikTok Towers. Quelques autres créateurs populaires feront certainement une apparition au cours de la soirée. Pour accéder au live, vous n’avez qu’à cliquer sur la bannière au haut de l’application.

Le Réveillon de De Temps Antan (17h-19h)

Le jour de l’An, c’est pour plusieurs personnes la seule fois de l’année où la musique trad est au programme. C'est donc une bonne idée d'en profiter à fond : c’est ce que propose le groupe De Temps Antan avec la deuxième édition de son réveillon virtuel. Rigodons et chansons à répondre sont au programme. Les billets sont en vente au coût de 15$ + taxes.

- Avec Geneviève Abran et Léa Papineau Robichaud

