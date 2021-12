Une cabine au look boho, sur le bord d'un lac, à louer à Dunham

Partager







Cette magnifique cabine à Dunham est parfaite pour une escapade détente en solo, entre amoureux ou entre amis.

La ville pittoresque de Dunham se trouve dans les Cantons-de-l’Est; elle est réputée pour ses attractions de viticulture (comme la Route des vins de Brome-Missisquoi) et ses nombreux restaurants.

L’endroit offre une belle grande chambre fermée avec un lit très grand format, une salle de bain avec douche et un espace ouvert qui regroupe coin-repas et cuisine. Le salon se trouve au sous-sol.

Une première chambre avec un lit très grand format et une deuxième avec deux grands lits superposés se trouvent dans le chalet.

Jusqu’à six invités peuvent y séjourner confortablement.

Décoré selon les dernières tendances, l’endroit abonde en rosier et en herbes de la pampa, offrant un environnement propice à la détente.

Dans sa cuisine, aussi esthétique que fonctionnelle, vous aurez certainement envie d’ouvrir les fourneaux et de cuisiner avec des aliments locaux.

Vous trouverez dehors tout le nécessaire pour passer du temps de qualité: BBQ, foyer extérieur, chaises Adirondack, table protégée de la pluie, kayak et accès au lac.

L’accès au lac Selby est partagé avec plusieurs autres propriétaires du voisinage. Une marche d’environ quatre minutes est nécessaire pour y accéder.

Les hôtes possèdent également d’autres propriétés locatives, au design tout aussi chaleureux et de bon goût, dans les villes suivantes: Lac-Brome (La Maison Knowlton House), Hatley (La Maison Hatley House et Le Loft Hatley House), Chambly (La Montreal Modern), et sur la route (le Wanderlust Airstream).

Le Dunham Lake Cabin est offert en location sur Airbnb. Le prix d’une nuitée varie selon le nombre de personnes, le moment de la semaine et la saison.

