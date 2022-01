Bye bye 2021: l'apparition surprise de Dodo dans une publicité réjouit tout le monde

Partager







Une publicité diffusée à la télévision durant le récent Bye Bye a attiré notre attention en raison de l'apparition-surprise bien spéciale d'une comédienne adorée du public québécois.

La courte séquence vidéo produite par Sid Lee pour la compagnie Sélection Retraite, des maisons de retraite où logent des aînés, montre la comédienne Sarah-Jeanne Labrosse au retour d'une grosse journée de tournage.

Épuisée, elle est en retard pour faire la fête avec les autres résidents. Lorsqu'elle entre dans sa chambre, elle retire son masque, et on découvre qu'il s'agit de Dominique Michel, qui se cachait sous les traits de la jeune comédienne. Prête à faire la fête avec ses comparses, Dodo lance un «Party!» bien senti.





On se réjouit de cette apparition-surprise surprise de la comédienne chouchou des Québécois, qu'on n'avait pas vue à l'écran depuis trop longtemps.

De passage à l'émission Les enfants de la télé en novembre 2019, Dominique Michel avait annoncé qu'elle ne ferait plus d'apparitions à la télévision québécoise pour des raisons de santé.

Elle avait alors évoqué qu'elle n'allait pas très bien, et qu'elle avait eu de petits AVC qui lui avaient causé des problèmes de mémoire.



Pour voir la publicité, c'est dans la vidéo ci-bas:



En entrevue avec nos collègues du 7 jours, la comédienne nous avait rassurés en soutenant qu'elle allait mieux, et qu'elle avait consulté un neurologue.

«Ça s’est replacé, mais ça a pris un bon mois et demi. Là, je sortais dehors et j’avais peur. J’ai arrêté de conduire ma voiture. Je l’ai fait de moi-même et non parce que le médecin me l’avait recommandé. J’avais peur d’arriver au coin de la rue et de me dire: «Elle est rouge, je fais quoi?» De réaliser que j’avais perdu cette notion-là», avait-elle expliqué.



Bonne année Dodo!

