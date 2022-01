Horoscope 2022 : Voici ce que la prochaine année vous réserve selon votre signe astrologique

Partager







Chaque cycle découlant du précédent, nous ne pouvons que constater qu’il y avait un monde avant la COVID-19, et qu’il y aura un monde après. Le ciel abonde dans ce sens, puisque plusieurs importants cycles de planètes se sont terminés en 2020 et ont donné le coup d’envoi à de nouveaux. Cependant, ces transitions ne se font pas du jour au lendemain.

En 2021, le transit signature de l’année – soit le carré entre Saturne et Uranus – représentait bien ce combat entre ancien et nouveau. En 2022, ce transit s’essoufflera un peu, mais sera toujours présent. La planète rebelle, Uranus, sera à l’avant-plan. Elle contribuera au changement, à la technologie et à l’innovation, mais apportera son lot de rebondissements, surtout à partir de l’été, où le monde des finances pourrait connaître d’importantes fluctuations.

En 2022, nous passerons pros dans l’art de bâtir notre avenir en dépit de l’incertitude. Jupiter sera un joueur important qui illuminera le ciel des Poissons et des Bélier. Attention cependant, le passage de Jupiter en Poissons aura un double effet: celui de nous faire rêver... et de nous éloigner de la réalité. Regardons tout cela de plus près.

Découvrez ce que 2022 vous réserve selon l’astrologie

Bélier - 21 mars au 19 avril

Vous, les Bélier, faites partie de ceux et celles qui profitent d’un ciel un peu plus clément depuis un an. Ça se prend bien! Par contre, votre nature passionnée a besoin de défis, toujours prêts que vous êtes à embarquer dans une nouvelle aventure, à passer à l’action, à casser la routine. Les premiers mois de l’année seront plutôt chargés, au boulot comme dans vos projets personnels. Il y aura même une certaine tension dans l’air, mais vous profiterez d’une énergie de combattant qui vous soutiendra tout au long de cette période. Jupiter, la plus expansive de toutes les planètes, fera sa première incursion dans votre signe de mai à octobre, et sa deuxième, au cours de la première partie de 2023. Jupiter amène toujours un sens renouvelé d’optimisme, une certaine chance ainsi qu’une vision de croissance. Que ce soit en amour, au travail ou pour vous-même, de belles occasions se présenteront et mettront la table pour son prochain cycle, qui ne dure pas moins de 12 ans. Saisissez cette chance exceptionnelle de prendre un nouveau départ, car ce que vous mettrez en place servira de base pour le cycle de 2023. Que se passait-il pour vous il y a 12 ans? Étiez-vous à l’aube d’une nouvelle aventure? Avez-vous laissé derrière vous certaines situations qui nuisaient à votre croissance? Certains thèmes pourraient refaire surface, et vous pourriez constater qu’un chapitre se termine. Êtes-vous prêts à passer à une autre étape de votre évolution? À vous lancer dans une nouvelle odyssée? La deuxième partie de l’année vous y convie.

Taureau - 20 avril au 20 mai

Taureau, vous qui tenez tant à votre stabilité, à votre autonomie et à votre paix d’esprit, on ne peut pas dire que votre vie a été un long fleuve tranquille ces derniers temps. Vous aimeriez bien vous la couler douce, mais des imprévus et des ajustements exigent constamment votre attention. En 2022, vous aurez encore à composer avec un brin d’instabilité, des responsabilités et des surprises (je vous entends dire: «Ah non, je n’aime pas les surprises!»). Toutefois, vous obtiendrez beaucoup de soutien de la part de vos amis et collègues, et ce, dès les premiers mois de l’année. Cette période vous fera également sentir le besoin d’amorcer des changements positifs dans votre vie, car vous aurez envie de renouveau. Vous privilégierez votre bien-être et les modifications que vous ferez iront dans ce sens. Vous pourriez même être surpris par une nouvelle rencontre, une amélioration de vos conditions de vie en général ou un gain inattendu... Je vous le souhaite! Le printemps sera assez doux et vous pourrez souffler un peu, enfin! Mais ce sera de courte durée car, à partir de l’été, vous sentirez une accélération. D’ici la fin de 2022, vous aurez l’impression que la vie vous teste, particulièrement dans votre milieu de travail. Vous pourriez même être tentés de faire des changements radicaux, quitte à vous surprendre vous-mêmes! Et pourquoi pas? Vous avancez à votre propre rythme, vous réfléchissez longtemps avant de prendre une décision, mais une fois que cette dernière est prise, rien ne vous arrête. Droit devant!

Gémeaux - 21 mai au 20 juin

Plusieurs d’entre vous, Gémeaux, ont ressenti une forme d’accélération au cours des 18 derniers mois, comme si la vie vous incitait à vous surpasser, quitte à devoir jongler avec plus de balles que nécessaire. Pas de tout repos certes, mais tout ce branle-bas de combat aura provoqué des avancées et des changements capitaux, peut-être même une redirection de vie. En 2022, le ciel appuiera votre quête de savoir. Vous ressentirez peut-être le besoin d’approfondir certains sujets en vous spécialisant. Des percées professionnelles pourraient survenir, qui s’accompagneront de reconnaissance de la part de vos pairs. Il y aura cependant un prix à payer: davantage de boulot! Conjuguer vie familiale, vie amoureuse et travail pourrait se révéler difficile. Vous aurez besoin de discipline et d’une certaine routine pour ne pas perdre votre concentration. Ce n’est pas votre fort, vous qui essayez sans cesse de comprendre ce qui se passe autour de vous. La période de votre anniversaire s’annonce intéressante et mouvementée, avec un Mercure rétrograde qui débutera dans votre signe, suivi, un mois plus tard, de l’arrivée de Vénus, la déesse de l’amour, en Gémeaux. Au cours de cette période, ne vous bercez pas d’illusions concernant votre relation amoureuse ou de potentielles relations. L’automne s’annonce chaud à tout point de vue avec Mars, la planète des passions, qui s’installera dans votre signe jusqu’en janvier 2023. Mais attention! Vous devrez travailler plus fort pour garder votre calme.

Cancer - 21 juin au 22 juin

Chers Cancer, vous n’avez pas été épargnés ces dernières années. Votre sensibilité a été mise à rude épreuve à plusieurs reprises. Restructuration de fond en comble de vos relations, de votre vie, et j’en passe. Si les choses semblent être graduellement rentrées dans l’ordre en 2021, il n’en demeure pas moins que vous avez encore besoin de temps pour calmer vos tempêtes intérieures. L’année 2022 vous invitera à explorer certains thèmes, tels que votre capacité à travailler avec les autres, votre capacité d’adaptation au changement et les dynamiques de pouvoir. Souvenez-vous que l’emprise que les gens ont sur vous est celle que vous voulez bien leur laisser... Votre nature protectrice vous pousse à veiller au bien-être de votre entourage, mais ne vous perdez pas dans ce rôle. Protéger votre énergie et vos ressources tout en restant présents pour les autres est habituellement votre plus grand défi. Cette année, vous aurez des choses à apprendre dans ce domaine. Heureusement, dès janvier, Jupiter – qui entre dans votre signe cousin, Poissons – fera déferler une vague de fraîcheur. De nouveaux rêves, de nouvelles possibilités et une ouverture de vos champs d’intérêt sont à prévoir. Vous aurez besoin de nature et de grands espaces pour faire naître de grandes idées. À l’approche de votre anniversaire, le ciel vous sera favorable dans votre carrière. Par ailleurs, des rencontres surprises pourraient survenir. Cette année vous offrira des défis stimulants à relever.

Lion - 23 juin au 23 juillet

Chers natifs du Lion, pourquoi êtes-vous si sérieux tout d’un coup? Est-ce la présence de l’austère Saturne en Verseau, en face de votre signe, qui vous indispose? Vous qui rayonnez toujours et inspirez votre entourage, vous sentez-vous sous le joug de lourdes structures qui bloquent votre créativité et vos élans naturels? Ce qui est certain, c’est que cette année, vous devrez vous obliger à lâcher un peu les rênes et à éviter de vous acharner sur les pots cassés. N’oubliez pas que ce qui ne fonctionnait pas pour vous, hier, ne fonctionnera pas plus demain. Vous aurez à faire preuve de souplesse et à laisser d’autres joueurs rayonner à vos côtés. Vous serez d’ailleurs poussés à réfléchir au rôle que vous jouez au sein de vos relations et de vos associations. Vous serez amenés à vous redéfinir, autant par rapport aux autres que par rapport à vous-mêmes. Vous serez donc assez introspectifs au cours de la première partie de l’année, mus par le besoin de recharger vos batteries, de vous reconnecter à vos envies et à vos besoins. Mais en bons Lion que vous êtes, vous reviendrez dans toute votre splendeur, une lueur renouvelée dans les yeux! Ces réflexions pourraient fort bien bousculer votre vie amoureuse. Sachez, toutefois, que ce rééquilibrage est nécessaire. Au début de l’été, vous retrouverez votre fougue et brillerez de mille feux. Une proposition de carrière, un revirement de situation ou un coup de coeur pourraient bousculer vos plans. Quel chemin prendrez-vous?

Vierge - 23 août au 22 septembre

La première partie de l’année vous aidera dans vos amours, natifs de la Vierge. Une amélioration des relations, actuelles ou nouvelles, est à l’horizon. Vous les aborderez avec une foi renouvelée et le désir d’être émerveillés. Le coeur plus léger, vous aurez moins envie d’être dans votre tête pour mieux vous laisser porter. Au travail, vous continuerez d’avoir du pain sur la planche et devrez conserver vos bonnes habitudes de vie, afin de maintenir un bon équilibre physique et psychique. Votre système nerveux étant souvent lesté par votre charge mentale compartimentée, vous aurez besoin de vous aérer le cerveau à l’occasion! Il sera important de vous reposer aux premiers signes de fatigue et d’établir une routine pour réussir à cocher toutes les cases de votre liste de choses à faire. La deuxième partie de l’année, elle, sera favorable aux projets que vous réaliserez avec des associés ou avec des personnes susceptibles de faire avancer vos plans. C’est un bon moment pour croire en vos rêves. Dès la fin de l’été et à l’automne, vous devrez garder l’esprit ouvert. Des événements extérieurs pourraient modifier votre vision du monde. Vous réévaluerez des positions que vous teniez pour acquises depuis longtemps. Il sera nécessaire de faire preuve de flexibilité dans votre approche, surtout en ce qui concerne votre vie professionnelle. Il pourrait même être question de changement de décor (et de pays?) pour le travail. Et pourquoi pas?

Balance - 23 septembre au 22 octobre

Natifs de la Balance, vous qui faites partie des signes cardinaux (Bélier, Cancer, Balance, Capricorne), vous avez été sous forte pression dans les dernières années, et votre nature délicate a dû avoir beaucoup de résilience afin de garder son équilibre. Cependant, une période plus constructive et créative approche, si vous mettez la main à la pâte, bien sûr. En janvier, Vénus, la déesse de l’amour qui gouverne votre signe, sera en mode rétrograde, donc assez introspective. Vous serez amenés à revoir certains aspects de votre conception de l’amour, à revisiter les liens qui vous nourrissent... ou non. Cette période de maturation aboutira à une mise à jour de votre coeur et de vos valeurs. En 2022, vous serez inspirés par l’idée d’inclure plus de pratiques saines dans votre quotidien, au point de les intégrer dans votre travail. Ce besoin de zénitude – qui vous portera tout au long de la première partie de l’année – vous sera très bénéfique. À partir de l’été, le ciel sera favorable pour faire de belles rencontres sur le plan amoureux ou pour aller davantage vers les autres et nouer des amitiés. Vous serez davantage dans l’affirmation et la prise de décision. Oui, vous avez bien lu! C’est sûrement Jupiter dans votre signe opposé et complémentaire qui vous donne ce mordant. L’automne s’annonce plus dense, en raison de la gestion de situations indépendantes de votre volonté. Vous aurez l’impression que les obligations prennent le pas sur le plaisir. Heureusement, vous aurez pratiqué l’art de rester zen!

Scorpion - 23 octobre au 21 octobre

Chers Scorpion, comme pour tous vos camarades des signes fixes (Taureau, Lion, Scorpion, Verseau), vous avez peut-être senti, dès le début de 2021, que le sol bougeait sous vos pieds et que de l’instabilité flottait dans l’air. Vous avez dû rebondir à la suite de petites et de grosses secousses, et tout cela en jonglant avec les urgences. Pas que les choses aillent nécessairement mal, mais disons que cette période exige beaucoup d’ajustements, d’adaptation et de capacité à bien réagir dans le feu de l’action. Vous avez beau être le signe de la transformation, vous n’arrivez à gérer le changement qu’à partir du moment où vous parvenez à dompter vos peurs. C’est votre modus opérandi. En 2022, vous serez mis à l’épreuve, votre ciel étant encore sous tension. Il se pourrait que certains d’entre vous aient envie de laisser un grand pan de leur vie derrière eux ou que la vie s’en charge, tout simplement. Cette croisée des chemins n’est pas toujours facile, mais elle est parfois essentielle pour retrouver la bonne direction. Changement de vie, de carrière, retour aux études, rupture, déménagement, qui sait? L’hiver devrait être doux, avec de belles inspirations et des associations créatives très motivantes. C’est à partir du printemps que les choses vont se corser. Beaucoup de charges et de gestion vous pousseront à cultiver la zénitude! L’automne sera à surveiller avec Mars, votre planète maîtresse, qui sera rétrograde en Gémeaux et amorcera une mise au point d’une année qui s’annonce occupée!

Sagittaire - 22 novembre au 21 décembre

Vous qui avez votre liberté à coeur et le pied léger, les restrictions liées à la pandémie auront certainement mis un frein à vos élans et à vos ambitions des dernières années. Heureusement, avec vous, le verre est souvent à moitié plein, même dans les périodes difficiles. Tous ces moments introspectifs passés à contempler votre existence auront certainement fait naître en vous de nouveaux buts et idéaux. Pour y arriver, il vous a aussi fallu vous défaire de certaines illusions que vous entreteniez à votre égard et au sujet du monde qui vous entoure. Bonne nouvelle! Votre planète maîtresse, Jupiter, sera en Poissons de janvier à mai, ce qui vous redonnera des ailes et vous donnera le goût de faire peau neuve. La vie vous gâtera avec de superbes rencontres. Il y aura de l’amour dans l’air (portez une attention particulière au mois d’avril!) et un désir d’ouvrir vos horizons, voire de vous implanter ailleurs. Le seul danger? Vous vous laissez envahir par cette euphorie insouciante. Un conseil: gardez les pieds sur terre! De la mi-mai à août, vos idées seront plus claires et les moyens d’arriver à vos fins le seront aussi. Ce sera le moment parfait pour mettre vos projets en branle, pour faire un grand pas pour réaliser vos rêves. Votre énergie sera à son paroxysme! Le reste de l’année devrait s’écouler en douceur. Seule ombre au tableau: comme vous êtes reconnus pour vous exprimer haut et fort, vous risquez de vous faire remettre à votre place! Mot d’ordre: diplomatie, les amis!

Capricorne - 22 décembre au 19 janvier

Capricorne, vous qui avez été les hôtes de ce que les astrologues appellent l’alignement COVID-19 en 2020, vous avez dû ramer très fort pour garder la tête hors de l’eau. Les choses ont commencé à se remettre en place à partir de 2021, et comme vous êtes rarement satisfaits de votre sort, vous continuez de vous battre sans relâche. Mais pourquoi? Cette année, vous devrez répondre à cette question. Vous qui aimez les structures, gravir les échelons, bâtir, vous devrez trouver votre place dans un monde où les structures sont de moins en moins solides et de moins en moins stables. Vous serez appelés à vous adoucir, à assouplir votre rigueur légendaire. Dès le début de l’année, avec Vénus dans votre signe, vous aurez envie de nouer des liens, de vous ouvrir davantage; le ciel vous soutiendra en ce sens. Vous porterez aussi une attention particulière à vos finances dans le but de réorienter votre trajectoire. Pour y arriver, vous devrez travailler de concert avec d’autres et développer un nouveau réseau. Surtout, arrêtez de tout porter seuls sur vos épaules comme si votre survie en dépendait: il est vraiment temps de partager le pouvoir et les responsabilités! D’ailleurs, cette ouverture invitera plus de créativité et de souplesse dans votre vie, et qui sait, laissera peut-être aussi plus de place pour l’amour et les sentiments. Il serait temps, non? D’ailleurs, à partir de juin, vous aurez envie d’être plus à la maison, d’équilibrer vie personnelle et boulot, de prendre un peu mieux soin de vous. C’est tout ce qu’on vous souhaite!

Verseau - 20 janvier au 18 février

Amis Verseau, des bâtons dans les roues, ces derniers temps? En 2021, les choses n’avançaient pas toujours assez vite pour vous. Malgré tout, vous avez bossé dur, enfilant responsabilités et projets! On dirait bien qu’en 2022, vous récolterez le fruit de vos efforts. Attendez-vous à des retombées importantes: un monde auquel vous n’aviez pas accès va s’ouvrir. Créativité, inspiration, spiritualité même feront partie de votre boîte à outils, surtout dans la première partie de l’année. Vous sentirez un certain désir de vous repositionner face à vous-mêmes. Des prises de conscience vont vous pousser à réinvestir dans la croissance personnelle, et les révélations intérieures qui en découleront risquent de déstabiliser votre entourage. Vous êtes de libres penseurs, après tout! La conformité, ce n’est pas pour vous... Attention tout de même, vous ne voulez pas non plus vous aliéner vos proches! À vous de trouver ce délicat équilibre qui vous aidera à vous épanouir à tout point de vue. À partir de l’été, vous serez en feu. Vous ressentirez le besoin de vous exprimer comme jamais! Le partage d’idées sera très présent. Vous vous exprimerez davantage sur les choses qui vous tiennent à coeur et prendrez plus votre place. Un déménagement ou une envie de se poser temporairement ailleurs n’est pas impossible! En 2022, discipline et souplesse seront vos amies. Choisissez bien vos combats, ne vous éparpillez pas, et tout ira bien.

Poissons - 19 février au 20 mars

Chers Poissons, vous qui attendiez le retour du généreux Jupiter depuis si longtemps... Le temps de célébrer est arrivé! Faire partie des signes d’eau n’est pas toujours chose facile: de nombreuses émotions agitent ces créatures qui vivent au gré des marées et des cycles lunaires. En 2021, de la mi-mai à la mi-juillet, vous avez eu un avant-goût de la présence de Jupiter dans votre signe, et plusieurs l’ont ressenti comme un éveil, un appel à se retrouver. Par la suite, Jupiter s’est rétracté en Verseau, et vous avez perdu un peu de votre lumière. Qu’à cela ne tienne, en 2022, de janvier à la mi-mai, puis de la mi-octobre à la fin décembre, Jupiter sera chez lui dans votre signe. C’est comme une renaissance, la possibilité d’un nouveau départ, à la fois la fin et le début d’un cycle. Quelle leçon allez-vous tirer des dernières années? Qu’avez-vous appris et qu’allez-vous retenir? Tout ce qui n’est plus utile à votre bien-être, foutez-le à la poubelle et mettez-y le feu! Vous avez assez revisité ces vieux souvenirs qui, trop souvent, ne vous font pas avancer. Tout ne sera pas toujours rose, mais c’est bon, vous pouvez passer à un autre appel. D’ailleurs, le printemps sera à surveiller. Vous aurez la sensation d’être habités par une énergie d’un autre monde qui vous permettra de renouer avec l’amour, celui qui est en vous et celui qui est autour de vous. Vous comprendrez qu’imposer vos limites sans avoir peur des représailles est la base de votre paix intérieure. Gardez la foi, le reste suivra!

