Bye Bye 2021: 16 personnalités qu’on ne s’attendait pas à voir

Partager







Au Québec, la fin de l’année est synonyme d'une chose (OK, deux, si on compte la nouvelle tradition du couvre-feu).

• À lire aussi: 7 personnes imitées au Bye Bye 2021 qui ont réagi à leur parodie

• À lire aussi: Bye Bye 2021: l'apparition surprise de Dodo dans une publicité réjouit tout le monde

Le Bye Bye.

Cette année, la revue de 2021 pilotée par Simon Olivier Fecteau mettait en vedette Sarah-Jeanne Labrosse, François Bellefeuille, Guylaine Tremblay et Mehdi Bousaidan.

Par contre, on a pu y remarquer d’autres visages familiers, qui sont venus donner un coup de main à la distribution. On s’entend qu’il y a une limite aux gens que François Bellefeuille peut imiter. De plus, certaines personnalités sont également venues pour des petits clins d'œil.

Voici la liste des apparitions auxquelles on ne s’attendait pas à l’émission la plus écoutée de l’année:

Pierre-Yves Roy-Desmarais

Patrick Huard

Mario Tremblay

Stéphane Rousseau

Danny Turcotte

Bruno Blanchet

Marc Bergevin

Yannick De Martino

La distribution des Beaux Malaises

Claude Legault

Sarahmée

RBO

Sébastien Delorme

Dominic Paquet

Valérie Plante (c’est particulièrement drôle de la voir, en vrai, à côté de quelqu’un qui joue Denis Coderre)

Arnaud Soly

Aussi sur le Sac de chips:

s

s