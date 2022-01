3e dose : l'armée est déployée au Québec pour accélérer la vaccination contre la COVID-19

Partager







L'armée canadienne sera déployée dès lundi au Québec pour aider à accélérer la campagne de vaccination.

C’est ce qu’a annoncé le ministre de la Protection civile, Bill Blair, sur Twitter en matinée. «Suite à l’approbation de la demande d’aide fédérale du Québec, le personnel des Forces armées canadiennes commencera son déploiement aujourd’hui afin de soutenir la campagne de vaccination de la province», a-t-il écrit lundi.

Suite à l'approbation de la demande d'aide fédérale du Québec, le personnel des Forces armées canadiennes commencera son déploiement aujourd'hui afin de soutenir la campagne de vaccination de la province. 1/2 — Bill Blair (@BillBlair) January 3, 2022

«Nos fonctionnaires continuent d’évaluer quelles autres ressources fédérales peuvent être utilisées pour aider la province à combattre la COVID-19», a ajouté le ministre.

Il faut dire qu'avec la rapide propagation du variant Omicron, le gouvernement veut administrer la 3e dose le plus rapidement possible. Les données les plus récentes font état de 15 845 cas quotidiens au Québec, et les experts sont nombreux à dire qu'il y en a en fait beaucoup plus qui passent sous le radar puisque des gens font simplement des tests rapides à la maison et ne se rendent pas en clinique de dépistage.

Tous les adultes québécois devraient pouvoir prendre rendez-vous au cours des prochaines semaines.

- Avec les informations de l'Agence QMI

