Billie Eilish change encore de couleur de cheveux et elle n'est plus blonde

La chanteuse Billie Eilish a surpris les abonnés de son compte Instagram en arborant une fois de plus une coupe et une couleur de cheveux surprenante.

Ce blond qu'elle a depuis le printemps dernier fait place à une couleur bien naturelle et une coupe qui donne à Billie un côté éclaté. Billie est brunette!

Sur Instagram, un selfie avec la mention «Miss me?» révèle une Billie Eilish brune avec une coupe très effilée, très grunge.

Petit historique de ses transformations capillaires.

Billie joue beaucoup avec les looks depuis qu'elle est connue et elle sort clairement de l'ordinaire. Lorsqu'elle a commencé sa jeune carrière à l'âge de 14 ans, elle avait les cheveux argentés.

Par la suite, quand est sorti Bad Guy, la chanteuse a gardé ses longueurs en changeant la couleur, les cheveux devenaient bleus.

Elle a aussi eu les cheveux noirs. Plus tard, elle optait pour une couleur fluo aux racines, son iconique vert mélangé à sa chevelure foncée.

On se rappelle plus tôt cette année, en mars, lorsque Billie changeait pour la première fois de look en devenant blonde, choquant ses fans qui adoraient le côté singulier de Billie. Elle a toutefois su jouer avec cette couleur.

Les blondes ont plus de plaisir? Oui, si on se fie à la couverture du magasine Vogue, celle du Time et à son look inspiré de Marylin Monroe lors du MET Gala de septembre dernier. Pour l'occasion, ses cheveux étaient encore plus court.

L'envie de changement de Billie Eilish la mène maintenant vers le brun, lui donnant des aires de la rockeuse Joan Jett. On aime l'audace!

