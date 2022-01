Des comptes mode québécois desquels s'inspirer

Partager







En 2022, on assume son style. Que ce soit pour une sortie, en «mou» mais en se démarquant, ou encore pour les fois où on désespère devant sa garde-robe en disant qu'on n'a rien à se mettre sur le dos, on peut toujours se tourner vers les réseaux sociaux pour avoir des idées.

• À lire aussi: 5 tendances qu’on laisse en 2021 et 5 qu’on adopte en 2022

Pour ne jamais manquer d'inspiration, voici quelques comptes Instagram mode à suivre pour être à votre tour une fashionista.

1. Partage ton outfit

La page «Partage ton outfit» a été créée pour regrouper plein de photos de look du jour inspirants. À voir quand on ne sait vraiment pas quoi porter.

2. Noémie Lacerte

Noémie Lacerte est bien connue pour son sens de la mode et son esthétique, et c'est exactement pourquoi elle se retrouve dans cette liste.

3. Shabana De La Rosa

Shabana De La Rosa sait comment porter avec férocité les tendances du moment et vous donnera envie d'oser.

4. Look du jour

Cette page réunit plusieurs looks du jour, comme son nom l'indique. Idéal pour créer des ensembles harmonieux pour une soirée.

5. Katie Cung

Avec un chic et une esthétique à la française, le feed Instagram de Katie Cung vous donnera envie d'élever votre jeu mode.

6. Thalie Gagnon

Pour une inspiration street style ou soirée, sinon pour un look de travail, la page de Thalie Gagnon sonnera une cloche quand vous aurez besoin d'un point de départ.

7. Vicki Dignard

Vicki Dignard surprend par la versatilité de ses looks, tous plus inspirants les uns que les autres. Chic à la française? Total-look cuir? Vous aurez de tout sur sa page.

Rester désespérée devant sa garde-robe? Ça ne vous arrivera pas en 2022.

Ne manquez pas nos dernières vidéos: