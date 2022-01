Disney+: voici les films et séries qui arrivent en janvier 2022

Partager







Les cinémas sont encore fermés? Vous ne savez pas quoi faire de vos fins de journées? Rassurez-vous, Disney+ aura de quoi occuper les fans du petit ou grand écran en janvier.

Au menu, de nouveaux épisodes de la série The Book of Boba Fett, mais aussi le plus récent film de Marvel, Eternals, paru en salle en novembre dernier.

Plusieurs saisons de la saga American Horror Story débarqueront aussi sur le service au milieu du mois, de même que de nouveaux épisodes de la deuxième saison de la série documentaire The World According to Jeff Goldblum.

Voici donc ce qui arrive sur Disney+ au Canada, en janvier:

5 janvier

The Book of Boba Fett – saison 1, nouvel épisode

The Americans – saisons 1 à 6

7 janvier

The Most Dangerous Animal of All – saison 1

Underwater

12 janvier

Eternals

The Book of Boba Fett – saison 1, nouvel épisode

The Amazing Race – saisons 1 à 25

American Horror Story – saisons 4 à 9

The Great North – saison 2, nouvel épisode

A Teacher – saison 1

14 janvier

Betty White Goes Wild!

19 janvier

Assembled: The Making of Hawkeye

The Book of Boba Fett – saison 1, nouvel épisode

Man, Woman, Dog – saison 1

The World According to Jeff Goldblum – saison 2, 2e ensemble d’épisodes

Black Narcissus

Family Guy – saison 20, nouvel épisode

The Great North – saison 2, nouvel épisode

Hip Hop Uncovered – saison 1

Legion – saisons 1 à 3

Pose – saisons 1 et 2

The Simpsons – saison 33, nouvel épisode

Superstar – saison 1

What We Do in the Shadows – saisons 1 et 2

21 janvier

The Informant: Fear and Faith in the Heartland

26 janvier

Random Rings – saisons 1 et 2

The Book of Boba Fett – saison 1, nouvel épisode

Atlanta – saisons 1 et 2

Baskets – saisons 1 à 4

Bob's Burgers – saison 12, nouvel épisode

Dave – saison 1

Family Guy – saison 20, nouvel épisode

The Great North – saison 2, nouvel épisode

Marvel's Hit Monkey – saison 1

You're the Worst – saisons 1 à 5

28 janvier

The Ice Age Adventures of Buck Wild

