«Donne [ton chandail] à ta mère ou ta blonde et va skater»: des chandails aux étiquettes sexistes font réagir

Une tiktokeuse ontarienne a recensé dans une vidéo une dizaine de commentaires sexistes aperçus sur des étiquettes de chandail. L'un d'entre eux suggère par exemple à son propriétaire de le refiler à laver «à ta femme, [car] c’est sa job ».

«Donne [ton chandail] à ta mère ou ta blonde et va skater.» «Du linge sale occupe les femmes.» «Donne [ton chandail] à ta mère, elle va le laver.» Voici quelques-unes des inscriptions que Millie Lusson, alias @one.in.a.million.on, a dénoncé dans une courte vidéo publiée à la fin du mois de novembre.

En un mois, sa compilation a été vue près d’un million de fois.

Ces exemples proviennent de compagnies d’un peu partout dans le monde. RipNDip, une marque américaine populaire chez les jeunes, et Salvo y figurent notamment.

Des «blagues»

Plusieurs internautes ont indiqué dans les commentaires que ce sont de vieux morceaux de linge datant de plus de six ans, et que les étiquettes sont simplement des «blagues», souligne-t-elle dans une seconde vidéo.

Millie Lusson rétorque que certaines étiquettes datent de 2018, et qu’en tout temps, ces propos «mysogines» sont inacceptables.

Elle invite d’ailleurs les gens à regarder leurs étiquettes de chandail, pouvant être surpris par ce qui est écrit.

