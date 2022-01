On dévoile tout ce qu'on sait sur Emily in Paris 3

Partager







À peine la deuxième saison d'Emily in Paris dévorée, on a déjà des détails et des théories sur la saison 3. Les passionnés de séries en resteront bouche bée.

Attention, ceux qui n'ont toujours pas vu la saison 2, n'allez pas plus loin, ce qui suit renferme des divulgâcheurs.

Voici tout ce que l'on sait sur la saison 3

Le créateur de la série Darren Star et l'actrice principale Lilly Collins ont tous deux mentionné qu'ils étaient prêts à poursuivre le tournage de la série.

Vu le succès de l'émission, plusieurs péripéties sont encore possibles pour Emily et ses comparses dans la Ville Lumière. Darren Star a encore beaucoup d'idées. On pourrait enfin voir Emily et Gabriel ensemble ou Emily prête à laisser partir son amitié brisée avec Camille.

Évidemment, aucune date n'a été fixée pour la sortie d'un troisième volet. L'écriture étant encore en cours, on pourrait devoir attendre jusqu'en 2023 pour que la troisième saison débarque sur Netflix.

Un croisement entre des séries?

Cette nouvelle pourrait en faire sauter plusieurs au plafond. Vous avez terminé la saison 3 de You? Vous savez donc que Joe Goldberg est désormais incognito à Paris. Selon la rumeur, il se pourrait qu'il fasse une apparition dans Emily in Paris. On est intrigué!

Une autre apparition pourrait aussi faire jaser, celle de Samantha Jones, personnage de Sex and the City qui n'est pas dans la suite actuelle, puisqu'elle serait désormais à Londres, facilement accessible quand on a les budgets et les contacts d'Emily Cooper. C'est aussi une série de Darren Star, et c'est ce qui explique cette possibilité.

Une chose est sûre, on attend impatiemment la suite.

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s