Voici quoi faire avec votre sapin de Noël mort

Partager







Votre sapin de Noël a rempli sa mission d’égayer votre maison durant le temps des Fêtes et il est maintenant temps de vous en débarrasser. Voici cinq suggestions pour étirer sa durée de vie utile et profiter au maximum de ce qu’il a à vous offrir.

• À lire aussi: Pénurie de sapins de Noël: c'est la faute aux changements climatiques

• À lire aussi: On a jasé avec un décorateur de Noël professionnel

Collecte de la Ville

Plusieurs villes du Québec, dont Montréal et Laval, collectent gratuitement les sapins naturels pour les réduire en copeaux qui serviront ensuite de paillis sur les terrains municipaux. C’est une magnifique fin de vie pour nos arbres de Noël qui pourront ainsi contribuer à nourrir et protéger la terre, les animaux et les insectes.

Il faut toutefois vous assurer qu’il ne reste aucune décoration sur votre sapin.

Dans la Ville de Québec, vous devez apporter vous-même votre arbre à l’écocentre où il sera ensuite envoyé au compostage.

Vérifiez sur le site web de votre municipalité quelles sont les modalités et les dates pour la collecte des sapins de Noël. Si vous ne respectez pas les dates de collecte, ils finiront malheureusement au dépotoir.

Dans la cour

Si vous avez une cour arrière, l’organisme Conservation nature Canada suggère de simplement y déposer votre arbre. «Il offrira un abri aux oiseaux pendant les mois d’hiver, en particulier lors des nuits froides et des tempêtes», explique le biologiste Dan Kraus. Il suffit de le poser contre une clôture ou un autre arbre et de le laisser faire son travail. À l’été, couchez-le au sol. L’arbre se décomposera à son rythme.

«[Il] deviendra un habitat naturel, protégera les fleurs sauvages, retiendra l’humidité et contribuera à enrichir le sol, comme le font les branches et arbres morts dans la forêt. Les crapauds pourront se réfugier sous le tronc, et des insectes, parmi lesquels des pollinisateurs comme l’abeille charpentière, pourront s’y creuser un abri», poursuit le spécialiste.

Au compost

Si vous avez accès à une scie, vous pouvez découper votre arbre en morceaux et le composter. Vous pourrez ensuite utiliser cet engrais dans votre jardin.

Nettoyant pour la maison

Avant de vous départir de votre sapin, gardez quelques branches. Faites-les macérer durant au moins deux semaines dans un pot mason rempli de vinaigre blanc et filtrez ensuite le liquide. Vous aurez ainsi un nettoyant pour les surfaces efficace qui embaume votre maison de son odeur de sapin.

Don au Canal Rideau

Si vous êtes dans la région d'Ottawa, la Commission de la capitale nationale récupère les sapins pour décorer la Patinoire du canal Rideau. Le dépôt se fait sur la promenade du Colonel-By, à l'ouest du pont de l'avenue Bronson. Après la saison de patin, votre arbre sera réduit en copeaux qui serviront à travers la capitale. Rendez-vous sur leur page Facebook pour tous les détails.