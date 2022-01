Batman: Michael Keaton révèle pourquoi il a quitté la franchise après deux films

Partager







Aux yeux de plusieurs cinéphiles, il n’y a qu’un seul Batman au grand écran: Michael Keaton.

Alors pourquoi l’acteur américain a-t-il accroché sa cape après Batman Returns? Selon le principal intéressé, ce serait en raison de la nouvelle approche que comptait prendre le réalisateur Joel Schumacher avec Batman Forever.

En entrevue dans le cadre d’un podcast avec le magazine Backstage, Keaton s’est souvenu avoir tenté de convaincre Schumacher de ne pas opter pour une version plus légère et colorée de l’univers de Batman, mais sans succès.

«Il n’allait pas changer d’idée. Je suis parti en me disant: "Oh là là, je ne peux pas faire ça". [Joel Schumacher] m’a demandé, il m’a dit: "Je ne comprends pas pourquoi tout doit être si sombre et pourquoi tout est si triste" et je lui ai répondu: "Attends une minute. Sais-tu comment ce gars est devenu Batman? Je veux dire, c’est assez simple!"» a insisté l’acteur, qui a célébré en septembre dernier son 70e anniversaire.

Lors de sa discussion avec Backstage, Michael Keaton a notamment précisé qu’il avait lu et relu les Batman de Frank Miller pour donner naissance à son interprétation du justicier, mais aussi, et surtout, de l’homme derrière le masque, Bruce Wayne.

«Je sais que le nom du film est Batman, et il est immensément iconique et très cool. [Mais] j’ai su dès le départ: c’était Bruce Wayne. C’était ça, le secret. Ce n’était jamais Batman, c’était à propos de Bruce Wayne. Qui est cet homme? Quel genre de personne fait ça? Qui devient ça?»

Rappelons que si les deux Batman de Tim Burton avec Keaton sont encore vus aujourd’hui comme des classiques, c’est une tout autre histoire pour ceux de Joel Schumacher.

Même George Clooney, l’interprète du justicier dans Batman & Robin, a affirmé en 2020 que regarder le long-métrage de 1997 le rendait «physiquement malade». C’est tout dire.

Pour sa part, Michael Keaton reprendra prochainement le rôle de Batman dans les films The Flash et Batgirl.

