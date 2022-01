Les tendances déco qui marqueront l’année 2022

Partager







Qu’on le veuille ou non, les tendances évoluent d’année en année. Ces changements reflètent notre mode de vie et s’adaptent à nos besoins.

Alors que certaines tendances de 2021 se poursuivent, quelques nouvelles viennent changer nos décors en 2022.

Donc, avant de vous lancer dans de grandes rénovations, consultez les tendances phares de 2022 pour bien vous guider à travers la transformation de votre pièce ou la construction de votre maison!

Voici 14 tendances déco qui marqueront l’année 2022 :

1. Le vert émeraude

Selon Etsy, les recherches d'articles de décoration vert émeraude ont grimpé de 60% au cours des derniers mois. C'est un signe que cette couleur riche et réconfortante est très populaire actuellement et marquera fort probablement l'année 2022. Il ne devrait pas être très difficile à intégrer dans votre décoration déjà existante comme le vert émeraude s'accorde parfaitement avec une variété de nuances tendance, comme la terre cuite, les couleurs neutres et les tons or.

2. Les courbes

Cette tendance s'observe depuis 2020 déjà et continue de gagner en popularité. Que ce soit dans le mobilier, dans la structure même d'une pièce ou d'un escalier, ou encore seulement dans quelques accessoires clés, les courbes et rondeurs ajoutent de la douceur dans un décor. Si vous n'avez donc pas encore peinturé une arche dans l'une de vos pièces, 2022 est l'année pour le faire!

3. La robinetterie blanche ou en laiton brossé

Les plus téméraires qui refont leur salle de bain en 2022 voudront opter pour une robinetterie blanche en fini mat. Ce choix audacieux ne laissera aucun de vos invités indifférents et ajoutera une touche parfaite d’élégance. Le laiton brossé ne laisse pas sa place non plus dans les décors de 2022. On l'aperçoit dans la robinetterie, oui, mais aussi dans la quincaillerie de cuisine et les luminaires.

4. L’inspiration californienne

Bien que le style scandinave soit toujours populaire, il s'est quelque peu transformé au cours des derniers mois vers un style bohème, épuré et minimaliste qui rappelle davantage de style californien. Matières naturelles, plantes vertes, macramés, fleurs séchées, poteries artisanales, les tapis berbères, tout cela a encore sa place dans les décors. Ce qu'il faut garder en tête totuefois est de rester dans le minimaliste.

5. Le retour des cloisons

Après plusieurs années à faire tomber des murs pour créer des aires ouvertes, cette tendance commence à s’essouffler quelque peu. C’est l’effet de tous ces mois passé à la maison en raison de la pandémie. On parle maintenant plutôt d’espaces multifonctionnels qui peuvent facilement se transformer selon les besoins du moment. C’est ici que le rangement intégré vient jouer un rôle crucial car on ne veut pas voir la paperasse du travail lorsqu’on écoute la télévision le soir pour décompresser.

On peut aussi délimiter des espaces grâce à des structures vitrées qui sont également très tendance actuellement.

6. Les teinte chaudes

En 2021 on laisse définitivement le gris de côté et on opte pour des couleurs plus enveloppantes dans l'éventail de teintes chaudes. Les murs blancs ont toujours la «cote» mais ils sont chauds et tirent quelque peu vers le beige. Le terracotta est toujours présent car il mélange deux tendances: les teintes chaudes et les matières naturelles.

7. Le velours

Comme on recherche le confort absolument mélangé à une touche de luxe dans la maison en 2022, les sofas de velours sont bien présents. Si vous n’êtes pas prêts à changer votre divan, allez-y avec des coussins en velours ou une jetée.

8. Encore plus de plantes

Cette tendance n'a rien de nouveau, elle est présente depuis un moment maintenant, mais on ne se tanne pas du tout. Les plantes sont des items décoratifs parfaits pour quelqu'un qui veut adopter à la perfection le style californien (voir #4). En plus de faire jolies, elles font du bien au moral et certaines aident même au niveau de la qualité de l'air. Ce n'est donc pas surprenant de voir cette tendance de «petite jungle» intérieure traverser les années aussi aisément.

9. Le fini cuir du marbre

Premièrement, le marbre reprend le dessus sur le quartz dans les tendances 2022 pour la cuisine. Comme les matières naturelles ont la «cote» ce petit revirement de situation n'est pas trop surprenant même si le quartz reste un excellent choix également. Pour ce qui est du fini, on laisse tomber le lustré et on opte pour un marbre mat qui a quand même beaucoup de texture. C'est ce qu'on appelle un fini cuir.

10. Le seconde main

Comme l'an dernier, on opte pour des matières durables et intemporelles, même dans son décor, et ce toujours dans l’optique de consommer moins et de consommer mieux. Avant d'acheter du neuf, on magasine ses meubles et accessoires sur des sites de revente comme Kijiji, Facebook Market ou encore via des pages Instagram comme bien.beau ou encore Curated By.Ariane!

11. Les matières naturelles

Comme mentionné dans plusieurs tendances précédentes, 2022 sera encore plus sous le thème des matières naturelles que 2021. Marbre, travertin, lin, grès, coton, laine, etc., pas besoin de lésiner sur les matières car c'est ce qui apporte de la texture et de la personnalité à votre décor.

12. L'écletisme personnalisé

Parlant de personnalité grâce aux matières, l'une des tendances observées encore une fois cette année est un décor qui emprunte à plusieurs styles pour le mouler parfaitement à son image. Vous n'êtes en effet pas obligé de suivre les «règles» d'un seul style pour décorer votre logement. Vous pouvez très bien aller chercher des éléments que vous aimez un peu partout en y ajoutant des souvenirs de voyage ou des meubles antiques que votre grand-mère vous a laissés. Le seul conseil à suivre serait de garder une ligne directrice claire à travers les pièces.

13. Une maison intelligente

Une sonnette connectée, des lumières contrôlables avec votre cellulaire, des thermostats intelligents pour consommer mieux, des haut-parleurs connectés, il existe maintenant une tonne de produits facilement accessible pour rendre votre maison «brillante». Ces produits sont de plus en plus accessibles alors 2022 est l'année pour commencer!

14. La couleur lavande

On l'a vu apparaître en force dans nos garde-robes et sur nos ongles au cours des derniers mois, mais voilà que la couleur lavande fait une entrée remarquée dans la déco! En plus de la compagnie québécoise Peinture MF qui a nommé comme couleur de l'année une teinte de lavande, les experts Pantone ont carrément créé leur couleur de l'année qui est un bleu pervenche nommé PANTONE 17-3938 Very Peri.

