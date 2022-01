Space Force revient avec une deuxième saison le mois prochain

Partager







La série Space Force, mettant en vedette Steve Carell, sera de retour pour une deuxième saison sur Netflix le mois prochain, a-t-on appris via Deadline.

Créée par Steve Carell en collaboration avec Greg Daniels (The Office, Parks and Recreation), la série met de l'avant le personnage de Mark Naird, incarné par Steve Carell, un militaire rigide parfois maladroit. On suit les débuts du programme gouvernemental américain de Space Force (oui, la Space Force de Trump) ainsi que ses péripéties cocasses. Aux côtés de Carell, on retrouve John Malkovich, Lisa Kudrow, Tawny Newsome, Jimmy O. Yang et Ben Schwartz.

Je dois vous avouer être un peu surprise de voir Space Force revenir. La série, qui a été renouvelée en 2021, avait reçu des critiques plutôt tièdes avec une note de 39% sur Rotten Tomatoes. J'en avais fait la critique ici, expliquant que l'histoire ne décollait jamais vraiment. C'était même un peu pénible, comme show.

On espère que Space Force sera un peu moins éparpillée entre humour et sérieux pour la saison 2; un équilibre qu'elle n'a jamais trouvé dans ses premiers épisodes. La saison 2 sort le 18 février sur Netflix.

