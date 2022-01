9 choses à savoir sur Chantal Machabée

Partager







La nouvelle qui fait du bien aujourd’hui: Chantal Machabée est nommée à titre de vice-présidente aux communications du Canadien de Montréal. C’est sans surprise que la toile s’est enflammée et a fait l’éloge de cette pionnière du journalisme sportif au Québec.

Après plus d’une trentaine d'années au Réseau des sports (RDS) à couvrir l’actualité sportive et les activités du Canadien, elle relèvera un nouveau défi prochainement au plus grand plaisir des amateurs.

Voici 9 choses à savoir sur la nouvelle VP aux communications du CH:

1. En 1989, elle devient la première femme à faire la lecture d’un bulletin de nouvelles sportives à la barre du tout premier bulletin sport 30 sur les ondes du réseau des sports (RDS)

Elle devient du même coup la première employée de RDS.

2. Elle devient la première femme à animer la diffusion du hockey du Canadien de Montréal à RDS en 2004

3. Elle était chef d’antenne pour les Jeux olympiques de Vancouver en 2010 et Londres en 2012

4. Chantal Machabée a déjà travaillé pour TVA Sport Mag vers la fin des années 80

5. Elle est mère de deux garçons

6. Elle a porté la flamme olympique en 2010

7. Elle était propriétaire d’un restaurant à Terrebonne

8. Elle a déjà visité les troupes de l’armée en Afghanistan

9. Elle est et restera une figure marquante du journalisme sportif au Québec!

ERIC MYRE/AGENCE QMI

Bon succès!

