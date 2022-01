Des vedettes se moquent des influenceurs sur le party dans l’avion vers Cancún

Partager







Plusieurs personnalités, notamment des humoristes, se sont amusées aux dépens des influenceurs présents sur le vol Montréal-Cancún qui a dérapé.

Ce n’est plus une nouvelle pour personne à l’heure qu’il est: un vol nolisé du 30 décembre dernier à destination de Cancún a pris une tournure inattendue quand ses passagers, pour la plupart des «influenceurs» québécois connus, se sont mis sur le party sur un moyen temps, en fêtant sans masque, en vapotant, en buvant leur alcool personnel, et ayant des ébats sexuels à bord de l’appareil.



Les images-chocs publiées par Le Journal de Montréal font désormais le tour du monde, en étant entre autres reprises par des géants de l’information comme le Daily Mail au Royaume-Uni et le New York Post aux États-Unis d’Amérique.

Plus près de chez nous, des personnalités de tout acabit ont tourné la situation au ridicule en publiant des memes, des blagues et des réflexions humoristiques sur leurs réseaux sociaux.

Voici un tour d’horizon de ce que nous avons recensé jusqu’à présent:

Pierre Brassard

Jean-Thomas Jobin





Philippe Bond

Martin Petit

Sunwing annonce qu’on peut appeler et voter pour éliminer un candidat de notre choix — Martin Petit (@Lemicrodefeu) January 4, 2022

au lieu du code QR, pour revenir de Cancun, les influenceurs devront montrer leur code QI — Martin Petit (@Lemicrodefeu) January 5, 2022

Léa Stréliski

Le vol Sunwing de retour annulé. Orgasme de schadenfreude. — Léa Stréliski 🎄 (@LeaStreliski) January 5, 2022





Louis T

J'ai déposé le concept.



C'est 153 idiots dans une destination soleil à qui on dit : Essayez de revenir au Québec par vos propres moyens!



Ça s'appellent "D'influenceurs à migrants : géopolitique des flux migratoires et inégalités de richesse."



Ça va être en ondes en février. — Louis T (@_LouisT) January 5, 2022

Guy A. Lepage

Il y aura une suite à L’île de l’Amour. Ça va s’appeler La prison de l’Amour. — Guy A Lepage (@guyalepage) January 4, 2022





Simon-Olivier Fecteau





Arnaud Soly

Instagram Arnaud Soly

Mathieu Dufour

Instagram Mathieu Dufour





Guy Mongrain

Je ne serai jamais influenceur car ils sont suivis par des influençables 🤷‍♂️ — Guy Mongrain (@levetot_guy) January 4, 2022

Créateur inconnu qui reprend un vieux classique de l'internet québécois

