Film Uncharted: voyez la fameuse scène du combat dans l’avion dans un nouvel extrait [VIDÉO]

Rien ne va plus pour le bon Nathan Drake dans une nouvelle séquence du film Uncharted partagée par Sony.

L’extrait, qui dure 2 minutes et 26 secondes, s’inspire de la fameuse scène de combat dans un avion du jeu Uncharted 4: Drake's Deception, de Naughty Dog. Nathan Drake, incarné ici par Tom Holland, s’est faufilé dans l’avion-cargo et doit maintenant en sortir vivant. Le résultat: plein d’acrobaties aériennes et des combats d’armes à feu.

Séquence d'avion-cargo d'Uncharted

Si d'autres scènes du film sont semblables, on risque d'être bien servis côté action.

Le film met également en vedette une belle brochette de vedettes, dont Mark Wahlberg dans le rôle de Victor «Scully» Sullivan ainsi qu’Antonio Banderas, Tati Gabrielle et Sophia Ali.

Uncharted sort le 18 février 2022 en Amérique du Nord.

