Le Domaine Dumont Chapelle Ste-Agnès où Adèle a tourné «Easy on Me» est à vendre pour 5 499 000$

L’incroyable Domaine Dumont / Vignoble de la Chapelle Ste-Agnès, un domaine de villégiature au charme européen est actuellement en vente à Sutton, dans les Cantons-de-l’Est.

ENGEL & VÖLKERS

Il s’agit de l’endroit où Adèle a tourné le vidéoclip «Easy On Me» réalisé par nul autre que Xavier Dolan.

Plusieurs souvenirs du tournage se trouvent dans les lieux qui comprennent six bâtiments, dont un château.

ENGEL & VÖLKERS

ENGEL & VÖLKERS

ENGEL & VÖLKERS

Si vous avez toujours rêvé d’opérer un vignoble, c’est peut-être votre chance. Le site situé en altitude comporte plus de 7000 vignes.

ENGEL & VÖLKERS

Le projet d’y installer une érablière est d’ailleurs possible avec 11 000 entailles disponibles. La vente comprend tout l’équipement nécessaire pour la fabrication du vin de glace, rouge, blanc et porto.

ENGEL & VÖLKERS

Au total, le Domaine Dumont / Vignoble Chapelle Ste-Agnès comporte six bâtiments dont quatre habitables, 10 chambres, 10 salles de bain et 4 salles d'eau. La résidence principale, construite en 1846 a subi plusieurs rénovations majeures en 1990 et en 2021.

ENGEL & VÖLKERS

Une maison d'invités se trouve à proximité de la résidence principale. Un garage triple, un bâtiment avec loft, une chapelle ainsi que le château avec salle de réception datant de 2008 se trouvent sur le site de plus de 173 acres.

ENGEL & VÖLKERS

À quelques minutes de la frontière américaine et à moins de 1h30 de Montréal, ce domaine mythique est idéal pour les personnes qui désirent investir dans un projet immobilier d’envergure.

Le site au potentiel patrimonial est à vendre par David O’Malley de Engel & Völkers. Le prix demandé est de 5 499 000$.

