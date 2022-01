Nicolas Cage a hâte de jouer Dracula

Partager







Nicolas Cage a évoqué son prochain rôle, Dracula, disant espérer que son interprétation serait «unique en son genre».

Il a été annoncé en novembre dernier que l'acteur incarnerait le célèbre vampire dans une nouvelle interprétation du mythe par Universal Pictures, mettant en lumière son bras droit Renfield dans un film éponyme.

Nicolas Cage jouera face à Nicholas Hoult (Mad Max: Fury Road), qui incarnera le rôle-titre, ainsi qu'aux côtés de Ben Schwartz et Awkwafina. Ce long-métrage sera réalisé par Chris McKay, qui a réalisé The Tomorrow War présenté sur Amazon Prime ainsi que The Lego Batman Movie.

Durant une interview avec Variety, Nicolas a déclaré, évoquant les films sur Dracula sortis respectivement en 1931 et 1979:

«J'ai regardé la performance de Bela Lugosi, puis celle de Frank Langella. J'ai aussi regardé l'interprétation de Gary [Oldman] dans le film de mon oncle [Dracula, de Francis Ford Coppola, sorti en 1992], qui est vraiment somptueuse à mes yeux. Chaque prise est une œuvre d'art. Je veux que ça soit unique en son genre. Donc je veux vraiment me concentrer sur la gestuelle du personnage. Je veux voir ce que l'on peut explorer avec sa gestuelle et sa voix.»

AUSSI SUR PÈSE SUR START:

s