Rainbow Six Extraction sera lancé sur Game Pass

Partager







Le jeu Rainbow Six Extraction d'Ubisoft sera disponible sur Xbox Game Pass et PC Game Pass dès son lancement, a-t-on appris mercredi.

• À lire aussi: Mass Effect Legendary Edition, Outer Wilds et Spelunky 2 sur la Game Pass en janvier

• À lire aussi: Voici les jeux gratuits Xbox Live Gold pour Xbox One et Xbox Series X/S [JANVIER 2021]

L'arrivée du jeu sur Game Pass dès le 20 janvier n'est pas la seule nouvelle que Microsoft et Ubisoft avaient à annoncer, toutefois. Les compagnies ont dévoilé que leur partenariat apportera éventuellement l'abonnement Ubisoft+ à Game Pass, proposant plus de 100 titres du catalogue du studio.

Cela pourrait donc indiquer que les prochains gros titres d'Ubisoft devraient également sortir sur Game Pass via Ubisoft+. Cependant, une date de l'inclusion d'Ubisoft+ dans Game Pass n'a pas encore été annoncée.

Xbox a aussi annoncé que Rainbow Six Siege serait disponible dès le 20 janvier sur PC Game Pass ainsi que Xbox Game Pass Ultimate (le jeu est déjà accessible sur Xbox Game Pass). C'est mélangeant, mais bientôt, on pourra probablement jouer à pas mal tout d'Ubisoft sur Game Pass avec l'arrivée d'Ubisoft+ sur le service de Microsoft. On ne sait juste pas c'est prévu pour quand!

Rainbow Six Extraction sort le 20 janvier sur PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Luna et Stadia.

À VOIR AUSSI

s