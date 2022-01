Votre test rapide doit être jeté à la poubelle et non au recyclage

Partager







Votre test de dépistage rapide de la COVID-19 doit être jeté à la poubelle et non au recyclage, précise un centre de tri qui appréhende d'en retrouver beaucoup dans les bacs bleus au cours des prochaines semaines.

Les tests rapides sont essentiellement composés de plastique, mais ils ne doivent pas être jetés au recyclage pour autant, mentionne sur sa page Facebook l'entreprise Tricentris, qui compte trois centres de tri au Québec.

«Même s’il peut contenir du “jus de COVID”, ce n’est pas un contenant pour autant. Ce n’est pas un emballage non plus. Et même s’il y a des trucs qui sont imprimés dessus, ça n’entre pas dans la catégorie des imprimés. Bref, après utilisation, ça va directement dans votre poubelle à la maison», peut-on lire.

Selon le gouvernement du Québec, «les tests rapides ne sont pas considérés comme des déchets biomédicaux, tels que définis par le règlement sur les déchets biomédicaux».

Masques, gants, Kleenex aux poubelles

Tricentris s'attend à recevoir de plus en plus d’appels de citoyens à ce sujet dans les prochaines semaines. «On l’a vu avec les masques, les gants, les Kleenex. On sait qu’on va le voir avec les tests rapides», explique Grégory Pratte, responsable des affaires publiques. Il rappelle également que tous ces articles doivent être jetés à la poubelle.

Selon lui, déposer notre test rapide dans le bac de recyclage pourrait entraîner des rejets et contaminer d’autres matières.

Seuls les contenants, emballages ou imprimés doivent être mis au bac bleu, rappelle-t-il. En cas de doute, Tricentris peut répondre à vos questions sur sa page Facebook, conclut M. Pratte.

