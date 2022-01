E3: encore une édition 100 % numérique pour 2022

Partager







L’E3, traditionnelle grand-messe du jeu vidéo, sera de retour en 2022, mais une fois de plus dans un format numérique, comme cela avait été le cas en juin 2021.

Contactée par GamesBeat, l’ESA, l’organisation derrière l’événement, a confirmé jeudi que le salon annuel, qui a longtemps été le lieu des grandes annonces de l’industrie vidéoludique, ne se tiendrait pas en présentiel cette année à cause des plus récents développements de la pandémie de COVID-19.

«En raison des risques de santé qui entourent la COVID-19 et son impact potentiel sur la sécurité des exposants et participants, l’E3 ne sera pas tenu en personne en 2022. Nous demeurons incroyablement excités à propos du futur de l’E3 et avons hâte d’annoncer plus de détails bientôt», a souligné l’Entertainment Software Association.

Cette confirmation d’un autre sommet virtuel vient en plein durant le salon CES 2022, qui se déroule cette semaine en personne à Las Vegas et qui, toujours selon GamesBeat, a été critiqué pour sa tenue en présentiel malgré les nombreuses nouvelles éclosions causées par le variant Omicron.

Rappelons qu’en 2020, l’ESA avait décidé d’annuler tout simplement l’E3, mais était revenue en 2021 avec un événement virtuel et gratuit, qui avait accueilli de grands joueurs de l’industrie comme Microsoft et Nintendo, mais aussi vu d’autres géants, comme PlayStation, décliner l’invitation.

