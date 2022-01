Le passeport vaccinal imposé à la SAQ et à la SQDC dès le 18 janvier

Partager







C'est confirmé: il faudra présenter un passeport vaccinal pour entrer dans les succursales de la SAQ et de la SQDC dès le 18 janvier. Québec songe également à l'imposer dans d’autres commerces non essentiels, comme les salons de coiffure.

C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Santé, Christian Dubé, lors d'un point de presse tenu jeudi.

Passeport vaccinal exigé

À compter du 18 janvier prochain, tous les clients de la Société des alcools du Québec (SAQ) et de la Société québécoise du cannabis (SQDC) devront présenter leur passeport vaccinal pour entrer dans une succursale.

«C’est un premier pas qu’on fait pour imposer des mesures aux non-vaccinés», a expliqué le ministre.

«S’ils ne peuvent pas se protéger eux-mêmes, on va les protéger contre eux, a-t-il lancé. S'ils ne veulent pas se faire vacciner, ben, qu'ils restent chez eux.»

Il espère ainsi convaincre les récalcitrants de se faire enfin vacciner.

Les commerces offrant des soins personnels devront éventuellement imposer, eux aussi, le passeport vaccinal. Avant de l'imposer, Québec veut toutefois s'assurer de l'applicabilité d'une telle mesure.

Vers un record d'hospitalisations

Le Québec se dirige vers un record de plus de 3000 hospitalisations, dont plus de 400 aux soins intensifs, selon les plus récentes projections de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux.

En plus des hospitalisations à la hausse, environ 20 000 travailleurs de la santé sont maintenant absents.

Le passeport vaccinal élargi à 3 doses

M. Dubé a également annoncé que le passeport vaccinal sera élargi à trois doses lorsque l'ensemble de la population aura pu obtenir une dose de rappel.

La vaccination s'accélère

Alors que la cinquième vague continue de déferler sur le Québec, la campagne de vaccination s'accélère. Mercredi, près de 100 000 doses ont été administrées dans la province, selon le ministre.