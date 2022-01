«Crise humanitaire» dans les refuges pour personnes itinérantes: les cas de COVID-19 explosent

Partager







La COVID-19 s’est invitée dans les refuges pour personnes itinérantes, alors que des éclosions forcent la fermeture de lits et des ruptures de services. «Ça devient une crise humanitaire et sociale», prévient François Boissy, directeur général de la Maison du Père.

Pour limiter la transmission du virus, seules 63 des 110 places que compte le refuge pour hommes situé près de la station Berri-UQAM sont occupées à l'heure actuelle.

Comme ici, seulement deux lits sur quatre peuvent être utilisés par les personnes itinérantes

Parmi les 115 employés qui travaillent pour l’organisme, 21 sont absents en raison de la COVID-19. Trois hommes itinérants ont également été déclarés positifs et chaque jour, de nouveaux cas sont déclarés.

Comble de malheur: ce sont les employés de «première ligne» qui sont les plus touchés, comme les intervenants et les préposés aux bénéficiaires. Il devient ainsi de plus en plus difficile pour l’organisme de venir en aide aux personnes en situation d’itinérance et de bien les accompagner dans leur processus de réinsertion sociale.

Alors que la salle pour accueillir les personnes itinérantes est habituellement bien occupée, elle est depuis l'éclosion bien tranquille

Un refuge dédié aux cas COVID

La Maison du Père n’est pas le seul organisme dans cette situation.

Chez CARE Montréal, un organisme qui gère trois refuges dans Hochelaga-Maisonneuve, 30% des quelque 200 employés ont actuellement la COVID-19.

La situation force Michel Monette, le directeur général de l’organisme, à travailler même pendant ses jours de congés. Et il n’est pas le seul. Pour maintenir les services, certains employés doivent travailler plus de 70 heures par semaine.

Michel Monette, à gauche, accompagné du directeur de la logistique Benoît Valiquette, au centre, et du directeur du service de nuit, Sylvain l'Héreault à droite

«Ça donne plus de travail à tout le monde et on est à risque de fermer un refuge s’il n'y a plus personne pour le gérer», s’inquiète-t-il.

Guillaume Cyr/24 heures Michel Monette

CARE Montréal supervise trois refuges, dont L’Auberge Royal Versailles et le Cap-Care, qui peuvent accueillir respectivement 120 et 180 personnes itinérantes. Ce sont actuellement 25% des usagers qui ont contracté la COVID-19.

Les 30 places que compte le troisième refuge, le «petit Cap-Care», sont quant à elles réservées exclusivement aux personnes itinérantes ayant été déclarées positives à la COVID-19.

La «zone rouge» où les personnes itinérantes atteintes de la COVID s'isolent

«C’est la première fois qu’on dédie un refuge à 100%» aux cas de COVID-19, mentionne M. Monette. Avec les cas qui continuent d’augmenter, il pourrait être contraint de créer de nouvelles «zones rouges» dans les refuges, c'est-à-dire des endroits fréquentés seulement par des usagers atteints de la COVID.

Les personnes itinérantes atteintes de la COVID dormiront à cet endroit. Vendredi après-midi, CARE Montréal était en attente pour recevoir les matelas.

