Le Clan Panneton rit des influenceurs du Mexique dans sa nouvelle campagne de publicité

La saga des influenceurs qui ont fait le party dans un avion et qui tentent maintenant de rentrer au pays n’a pas fini de faire jaser. C’est maintenant au tour des entreprises d’y aller avec des publicités au goût humoristique.

Le Clan Panneton n’a pas hésité à saisir la balle au bond. Dans une publicité publiée vendredi matin dans Le Journal de Montréal, l’entreprise québécoise du déménagement propose aux influenceurs perturbateurs d’apporter leurs meubles au Mexique!

«Vous êtes pris à l’étranger? Nous sommes la solution! Profitez de notre spécial ostrogoth sans-dessein aujourd’hui et faites déménager tous vos biens et meubles par la compagnie de déménagement la plus fiable en Amérique», écrit l’entreprise.

Sur la publicité, il est possible d’apercevoir un camion qui «porte» un sombrero devant des ruines de l’époque des Mayas et des Aztèques. L’entreprise précise qu’elle n’acceptera pas une story Instagram, LinkedIn, Facebook et Twitter en échange d’un service.

Toutefois, «El Clan Pannetón» propose un concours pour les influenceurs.

«Lors de votre réservation, entrez le code secret #influenceurs et courrez la chance de gagner un bâton à selfie», écrit-on.

L’entreprise de déménagement n’est pas la seule à avoir osé une publicité du genre. La plateforme québécoise pour faire l’achat d’un véhicule d’occasion, Otogo, a demandé sur Facebook de ne pas confondre son nom avec le mot «ostrogoth».

Dans une autre publication, elle invite les influenceurs coincés au Mexique à utiliser la plateforme pour acheter un véhicule.

«Tu es pris au Mexique et aucune compagnie aérienne ne veut te ramener? Magasine-toi un véhicule sur otogo.ca», écrit l’entreprise.

En plus du Clan Panneton et d'Otogo, d'autres entreprises se sont inspirées des derniers évènements pour faire un coup de publicité. C'est notamment le cas de la chaîne de restaurant La Belle et la Boeuf qui propose un burger «Influenceur de Tulum».

