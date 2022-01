Les 9 couleurs de vernis à ongles qui seront partout en 2022

Partager







Vernir ses ongles peut être un processus relaxant, mais l'on vient parfois à manquer d’inspiration lorsqu'il faut choisir la teinte parfaite.

On a tous nos classiques (beige, rouge, noir, etc.), mais c’est amusant de faire changement! Pour vous inspirer en 2022, nous avons déniché les neuf couleurs de vernis à ongles qui seront les plus tendance dans les prochains mois. Les voici.

1. Blanc perlé

Un blanc doux avec un peu de brillance ou de transparence évitera l'aspect «liquide correcteur» des blancs opaques.

Vernis Infinite Shine de OPI dans la teinte Lapin amusant - 16$ chez Amazon

Vernis Perle de BKIND - en rabais à 12$

2. Caramel

En 2022, on troque le nude classique contre une version plus chaude et originale, le caramel style butterscotch!

Vernis Expressie de Essie dans la teinte Cold Brew Crew - 9$ chez Amazon

Vernis Val-d'Or de BKIND - en rabais à 12$

3. Rose

Cette année, au lieu d’un rose pâle ou d’un fuchsia, on se tourne vers un rose doux et perlé avec un côté kitsch qu'on assume.

Vernis Expressie de Essie dans la teinte Crave the Chaos - 9$ chez Amazon

Vernis Roar de BKIND - en rabais à 12$

4. Les paillettes et vernis transformateurs

Pour une dose d’originalité, on ajoute un vernis de finition avec des paillettes ou un autre détail intéressant sur un ongle nu ou une teinte neutre.

Vernis Effet Xtrême de QUO dans la teinte Opal - 12$ chez Pharmaprix

Vernis 24K de BKIND - en rabais à 12$

5. Vert céladon

Après le vert sauge et le vert matcha, au tour de la teinte céladon d’être au sommet des tendances! Ce vert vintage est associé aux porcelaines chinoises, entre autres.

Vernis à ongles Sage de Zoya - 13$ chez Amazon

Vernis à ongles Never Never Land de Deborah Lippmann dans la teinte Lost In A Dream - 26$ chez Sephora

6. Bleu royal

Les teintes franches et vibrantes sont tendance en 2022, mais l'on adopte le bleu royal pour les ongles.

Vernis à ongles Page de garde digne de Essie, 14$ chez Amazon

Vernis à ongles Plant Power de Nails inc. dans la teinte Inner Peace Of Me - 13$ chez Sephora

7. Sable

Pour les neutres en 2022, on se tourne vers des teintes qu’on retrouve sur la plage, donc des beiges avec sous-ton rosé et fini perlé.

Vernis Summer Nostalgia de Sephora Collection - 7$ chez Sephora

Vernis Infinite Shine de OPI dans la teinte Dulce de Leche - 16$ chez Amazon

8. Olive

Pour une touche d’originalité qui ira bien à tous les teints, le vert olive est l’option idéale.

Vernis à ongles Expressie de Essie dans la teinte Precious Cargo-Go! - 9$ chez Amazon

Vernis à ongles Tonnelle de Zoya - 13$ chez Amazon

9. Mauve crémeux

Cette année, on va voir une version un peu plus foncée du lilas traditionnel, ce qui donne un effet pastel original et mignon comme tout.

Vernis Do You Lilac It de OPI - 13$ chez La Baie

Vernis à ongles Miracle Gel de Sally Hansen dans la teinte Love Me Lilas - 11$ chez Amazon

À vous de jouer!

