Non vacciné, Novak Djokovic est retenu dans un hôtel en Australie: ce qu’il faut savoir sur l’affaire

La star du tennis Novak Djokovic est retenue dans un hôtel en Australie en raison de son statut vaccinal. Lundi, l'athlète pourrait être expulsé vers la Serbie, où il habite, au grand dam du président serbe. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette affaire qui secoue la planète tennis.

Novak Djokovic n’est probablement pas vacciné

Ce n'est pas la première fois que le statut vaccinal de Novak Djokovic fait les manchettes. Le no 1 mondial s’était exprimé dès avril 2020 contre la vaccination obligatoire, alors envisagée pour permettre la reprise des tournois.

AFP

«Personnellement, je ne suis pas pour les vaccins. Je n’aimerais pas que quelqu’un m’oblige à me faire vacciner pour voyager», avait-il déclaré.

Un tournoi qu'il avait organisé en Serbie en été 2020 avait d'ailleurs été à l'origine d'une importante éclosion de COVID-19.

Une exemption pour participer à l’Open d’Australie

Pour participer à l’Open d’Australie, l’un des quatre plus gros tournois de la saison, et pour entrer au pays, les athlètes devaient être vaccinés. Cette condition était d'ailleurs connue depuis plusieurs semaines.

Pourtant, le no 1 mondial, qui n’a jamais communiqué sur son statut vaccinal, avait annoncé plus tôt cette semaine avoir obtenu une «dérogation médicale» de l’État de Victoria, où se déroule le tournoi, lui permettant d'y prendre part.

Cette décision a soulevé un tollé en Australie, où les mesures mises en place pour lutter contre la COVID-19 ont été particulièrement strictes depuis le début de la pandémie.

Un mauvais type de visa?

Selon la presse australienne, celui qui a gagné le tournoi à neuf reprises n’aurait pas rempli le bon formulaire pour le type de visa qu’il a demandé.

AFP

Le service fédéral des douanes a contacté le gouvernement de l’État de Victoria, dont Melbourne est la capitale, constatant que l’équipe de Djokovic avait demandé «le mauvais type de visa», indique le quotidien The Age.

Le joueur cherchait à entrer dans le pays avec un visa de travail qui «nécessitait l’accord du gouvernement victorien», selon le quotidien The Australian.

Onde de choc en Serbie

Novak Djokovic n'a pas eu droit à un traitement de faveur. Le gouvernement australien, qui lui refuse l'entrée, l'a envoyé dans un hôtel utilisé comme centre de rétention.

Le choix de l'hôtel, qui aurait mauvaise réputation, a vite été décrié, notamment en Serbie.

AFP De nombreuses manifestations ont eu lieu en Serbie et au Monténégro pour soutenir le joueur de tennis Novak Djokovic. Photo SAVO PRELEVIC / AFP

Un incendie aurait éclaté dans l'hôtel en décembre, nécessitant son évacuation. Des personnes qui y ont été retenues se sont aussi plaintes sur les réseaux sociaux, photos à l’appui, de la présence d'asticots et de moisissures dans la nourriture. En octobre, 21 personnes y ont même contracté la COVID-19.

Le président serbe, Aleksandar Vucic, accuse l’Australie d’en faire «une chasse politique».

Le père du tennisman, Srdjan Djokovic, a pour sa part participé à une manifestation pour soutenir son fils. Il a dénoncé le «corona-fascisme» des autorités australiennes.

«Jésus a été crucifié et soumis à beaucoup de choses, mais il a tenu et est encore vivant parmi nous», a déclaré le père du joueur à la veille du Noël orthodoxe. «Novak est lui aussi crucifié de la même manière, lui, le meilleur sportif et homme du monde.»

Des Serbes résidant en Australie se rassemblent également devant l'hôtel où réside le sportif.

Il pourrait être expulsé du pays dès lundi

Toujours retenu à l’hôtel, le joueur de 34 ans a fait appel de cette décision. La situation pourrait évoluer lundi, date à laquelle se tiendra une nouvelle audience devant un juge de Melbourne. Le Serbe pourrait alors être expulsé vers son pays par avion.

AFP L'hôtel où se trouverait Novak Djokovic.

− Avec l'AFP

