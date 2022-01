Pokémon Legends: Arceus, ou comment se faire démolir gratuitement par un Snorlax [BANDE-ANNONCE]

Partager







Pokémon Legends: Arceus est de retour avec une nouvelle bande-annonce de gameplay et si vous n’êtes pas déjà excité par la sortie prochaine du titre, un coup d’œil devrait vous faire changer d’avis.

• À lire aussi: Les sorties de jeux PlayStation, Xbox, Switch et PC de janvier 2022

• À lire aussi: [QUIZ] Identifiez le Pokémon!

Dévoilé sous toutes ses coutures par Nintendo au cours des derniers mois, Arceus continue malgré tout d’épater dans cet extrait d’un peu plus de six minutes, qui permet de voir plus en détail les différents systèmes du jeu, mais aussi de découvrir davantage comment se dérouleront les phases d’exploration.

La vidéo est en japonais, mais disons que les images parlent d’elles-mêmes.

Ce nouveau volet de la franchise, qui présentera au joueur un monde plus ouvert, change ainsi un peu la formule par rapport à ses prédécesseurs avec des interactions avec les Pokémon qui se passeront désormais en temps réel.

Terminé (ou presque) les créatures qui se cachent dans les hautes herbes! Et ce, l’extrait ci-dessus, remarqué par Kotaku, le démontre très bien.

Vous croiserez évidemment quelques Pokémon un peu plus mollo, de même que des oiseaux un peu farouches qui ne se laisseront pas attraper si facilement. MAIS vous rencontrerez aussi de terrifiants monstres comme ce Snorlax enragé, qui essaieront sans grande surprise de vous faire passer un mauvais quart d’heure.

Capture d'écran YouTube

Bref, l’univers d’Arceus semble aussi vivant qu’animé et, en toute franchise, ça semble regarder très bien pour ce premier jeu de Pokémon au monde un peu plus ouvert.

Pokémon Legends: Arceus sera lancé le 28 janvier prochain sur Nintendo Switch.

À VOIR AUSSI

s

s