Voici tout ce qui s’est passé à date en 2022

L’année n’est vieille que d’une semaine, que déjà, on en perd des bouts!

Parce que sept jours, c’est une éternité dans notre monde moderne où tout va à toute vitesse, on a pensé vous concocter une GRANDE REVUE DE 2022 (À DATE).

Voici tout ce qui s’est passé dans les 7 premiers jours de 2022:



On a vu la dernière demi-heure du Bye bye.

• À lire aussi: Bye Bye 2021: 16 personnalités qu’on ne s’attendait pas à voir

On a appris que le chum de Marilou ne sortait plus avec Marilou et qu’il sortait maintenant avec la mairesse de Longueuil.

• À lire aussi: La mairesse de Longueuil Catherine Fournier en couple avec l’ex d’une célébrité

On s’est rappelé que Jason Derulo existe encore quand il s’est battu avec deux gars qui l’ont appelé Usher.

AFP



• À lire aussi: Jason Derulo sacre une volée à deux gars qui l’ont appelé Usher

On a eu une pensée pour tout ceux qui utilisaient encore des Blackberry et qui ont dû les c*lisser aux poubelles.

AFP

• À lire aussi: Les téléphones BlackBerry classiques arrêteront de fonctionner à partir de mardi

On a, une fois de plus, essayé de comprendre ce qu’est un NFT quand Eminem a payé 450 000$ pour un dessin d’un singe qui lui ressemble.

Photo : Getty Images

• À lire aussi: Eminem paie 450 000$ pour un .jpg d’un singe

On s’est mis dans les souliers du pauvre médecin qui a dû dire à l’influenceuse-péteuse qu’elle avait mal au ventre parce qu’elle pétait trop.

• À lire aussi: L’influenceuse qui vendait ses pets hospitalisée parce qu’elle pétait trop

On a dit YAAAAAS QUEEEEN! quand on a su que Chantal Machabée devenait V-P aux communications du Canadien de Montréal.

Photo d'archives Martin Chevalier

• À lire aussi: 9 choses à savoir sur Chantal Machabée



On a roulé des yeux quand on a lu «immunité naturelle» dans la story Instagram d’Angela Price.

CAPTURE D'ÉCRAN / TVA SPORTS / AGENCE QMI

• À lire aussi: Atteinte de la COVID-19, Angela Price fait réagir avec ses propos sur le vaccin



On s’est dit qu’on n’aimerait pas être à la place du juge qui aura à trancher entre Guillaume Lemay-Thivierge et La Presse.

Photo d’archives

• À lire aussi: 8 personnalités publiques qui ont suscité la controverse à cause de leur position sur les vaccins ou les mesures sanitaires

On s’est demandé si le Centre Bell ne devrait pas changer son système de ventilation quand on a vu que le Canadien a maintenant 20 cas de COVID-19.

AFP





Et c’est pas mal tout pour cette merveilleuse année 2022, à date.



Pensez-vous qu’on oublie quelque chose?



