Un chalet sur le bord d’un lac avec une mezzanine en filet, à louer à Mandeville

Un magnifique chalet, construit en 2021, est actuellement disponible pour la location sur Airbnb.

À seulement 90 minutes de Montréal, le chalet de Lanaudière sise sur un terrain boisé sur le bord de l’eau.

AIRBNB

Un filet d’habitation suspendu offre une magnifique vue sur le chalet et sur le lac. Il s’agit de l’espace de détente parfait pour décompresser lors de vos prochaines vacances.

AIRBNB

À la fois épuré et moderne, l’endroit profite d’une luminosité incomparable. Il s’agit du chalet idéal pour une petite gang d'amis.

AIRBNB

Un grand foyer au gaz promet de réchauffer l’aire commune du rez-de-chaussée. Une cuisine tout équipée est incluse dans la location.

AIRBNB

Un total de trois chambres et une salle de bain se trouvent dans le chalet. Jusqu’à huit voyageurs peuvent y loger confortablement. Cependant, les tarifs de base de l’endroit sont valides pour un groupe de quatre personnes. Des frais de 25$/personne/nuit supplémentaire pourraient s'appliquer.

AIRBNB

Vous trouverez à l’extérieur un BBQ et un espace feu spacieux pour les feux de camp de fin de soirée. Un petit sentier mène au quai flottant. Deux kayaks sont mis à la disposition lors de votre séjour.

AIRBNB

Été comme hiver, vous pourrez également profiter de plusieurs activités plein air dans le secteur : randonnées pédestres, raquettes, ski au Mont Val Saint-Côme, ski de fond aux Chutes-du-Calvaire et sur terrain privé, chasse et pêche dans les deux réserves naturelles (ZEC des Nymphes et Réserve Faunique Mastigouche) et le Lac en Coeur pour la pêche à la truite.

AIRBNB

Le chalet est également situé à quelques minutes du merveilleux spa intérieur/extérieur Le Natur'eau, à 20 minutes de la plage municipale de St-Gabriel et du Vignoble St-Gabriel.

L’endroit est disponible pour la location sur Airbnb. Le prix d’une nuitée dépend de la période visée.

