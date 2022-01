La maison la plus chère des États-Unis en vente pour 300 M$

Partager







Un somptueux domaine de 105 000 pieds carrés est en vente à Bel Air, aux États-Unis pour la faramineuse somme de près de 300 M$.

Un manoir nommé «The One» pourrait devenir la propriété vendue la plus chère au pays.

The Beverly Hills Estate

S’étendant sur un terrain de 3,8 acres, le domaine sera mis aux enchères du 7 au 10 février prochain, à un prix de départ de 295 M$.

Très peu de propriétés ont été vendues pour plus cher ailleurs dans le monde, dont le Château Louis XIV en France (environ 395M$ canadiens), et le penthouse La Belle Époque à Monaco (environ 408M$ canadiens).

The Beverly Hills Estate

«The One» possède notamment 21 chambres à coucher et 42 salles de bains. Une boîte de nuit, un spa, une piste de course privée, un cinéma maison, une salle de quilles et un cellier à vin pouvant contenir 10 000 bouteilles font partie de ce qui distingue cette méga propriété.

The Beverly Hills Estate

Une piscine «infinity» qui s’étend sur trois côtés de la maison est aussi à faire rêver.

The Beverly Hills Estate

La chambre à coucher principale fait à elle seule 5500 pieds carrés, soit la taille moyenne d’une maison américaine.

The Beverly Hills Estate

Le domaine était autrefois évalué à 500 M$, mais étant donné les dettes de l’entrepreneur, son prix a été réévalué.

The Beverly Hills Estate

