Un domaine avec plage privée à vendre à Beauport pour 1 500 000$

Cet impressionnant terrain du quartier Laurentides de Beauport qui est à vendre, promet une sensation de vacances à l’année.

Une grande allée menant à la demeure peut contenir jusqu’à 36 voitures, rien de moins.

L’intérieur est certes plutôt sobre et classique ce qui laisse place à la créativité des acheteurs.

Une verrière lumineuse ajoute à l’esprit vacancier et est accessible été comme hiver.

La cuisine a un air d’antan avec sa composition, sa couleur et l’ajout d’un poêle à bois ancien.

Un grand mur de brique longe l’escalier en colimaçon. Celui-ci mène à une mezzanine où se trouve un piano!

Le domaine est doté de trois chambres: deux à l’étage et une au sous-sol.

Trois salles de bain et deux salles d’eau font partie de la grande maison. La salle de bain du premier étage est dans un style classique avec bain séparé et grande douche.

Le sous-sol est complété d’une cave à vin, d’une salle d’entrainement et de locaux pouvant être aménagés selon vos besoins.

C’est loin d’être terminé. Le domaine a un grand garage pouvant intégrer un véhicule récréatif et il y a un grenier pleine grandeur auquel vous avez accès.

L’attrait le plus incroyable de cette demeure est le terrain qui est loin des regards et donne sur un lac privé. Une plage est aménagée ainsi que quelques tables sur la grève.

Un domaine à acheter pour soi ou pour en faire une coquette destination de vacances non loin de la ville.

La propriété est à vendre au coût de 1 500 000$ par le Martin Dostie Group.

