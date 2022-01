10 accessoires technos pour vous aider à maintenir vos résolutions

Partager







Il n'est jamais trop tard pour entreprendre ses résolutions du Nouvel An, même en confinement. On propose ici quelques gadgets et accessoires pour se motiver à bouger, à garder un œil sur sa santé, à maintenir ses habitudes de vie tout en douceur.

Cette montre intelligente de Fitbit permet de rester à l'écoute de son corps, surveillera le sommeil, aidera à se recentrer dans des moments un peu plus anxiogènes et aidera à maintenir les bonnes habitudes de vie. Nous l'avons mis au banc d'essai pendant 6 mois, et ce petit gadget s'est avéré être un excellent ajout aux séances d'entraînement, mais aussi un bon atout au quotidien! La montre nous a tenus au courant des notifications et nos rencontres, tout en gardant un œil sur notre santé physique. On la recommande pour commencer l’année en force!

Pour toute bonne séance d'entraînement, ça prend LA bonne liste de lecture, comme celle-ci concoctée par nos collègues chez QUB musique!

Commencez l’année avec l’habitude la plus difficile à maintenir: s’hydrater tout au long de la journée. Ce modèle émet une lumière pour nous avertir qu'il est temps de s'hydrater et a même un haut-parleur intégré!

Jumelez le télétravail à l’exercice et gardez vos mollets et cuisses d'acier en forme en transformant vos meetings en marathon!

Décrochez du web et perdez-vous pendant quelques heures dans un bon livre québécois.

Commencez l’année en douceur et prenez en main votre santé mentale. On a craqué pour cette couverture qui permet d'avoir des nuits moins mouvementées sans avoir chaud! Un accessoire qui s'accompagne bien d'un bon livre et d'une petite tisane.

Reconnectez avec votre musique ou vos podcasts préférés. On vous suggère d'ailleurs celui de Pèse de Start!

Fini les livraisons du resto le midi! La friteuse à air chaud Philips Compact a été un coup de cœur à la maison. Elle agit principalement comme un four ultra-compact. Les repas se cuisent donc seuls et sont prêts en temps de le dire, juste à temps pour la pause dîner. C'est un mythe que ça ne serve qu'à cuire des frites ou des croquettes, on a cuisiné du saumon, des crevettes et même des patates rôties dans cette petite machine. Elle s'est avérée être un outil très versatile et parfait pour les journées de travail occupées!

Coupez le café à 3$ le matin et économisez en devenant votre propre barista. Les cafés matinaux deviendront un rituel.

On vous assure que bouger peut être vraiment amusant! On a d'ailleurs fait la critique du jeu à sa sortie, que vous pouvez lire ici. Lors du premier confinement en 2020 et avec la fermeture des centres sportifs, le jeu de Nintendo a été victime de sa popularité et a été longtemps en rupture de stock. Avant qu'il ne soit trop tard, allez vite chercher votre exemplaire!

