Elden Ring: un aperçu du module de création de personnage aurait été divulgué [VIDÉO]

Le Youtubeur ER-SA a divulgué une capture vidéo, qui semble bel et bien réelle, du module de création de personnage d'Elden Ring, supposément faite lors d'une séance privée de test. On aurait ainsi droit à un avant-goût des caractéristiques physiques qu’on pourra modifier sur notre protagoniste.

Cette vidéo a été dénichée par le média VGC. Le joueur montre, durant six minutes, toutes les options de modification corporelle possibles. On note toutefois que celles-ci sont à peu près entièrement masquées.

En plus des préréglages, le système de création semble offrir une tonne d’options de personnalisation, comme en fait foi la myriade de coiffures et de traits de visage différents, qui pourraient à leur tour être modifiés à sa guise. De plus, il serait possible de sélectionner n’importe couleur de peau et de cheveux. Cet outil de création pourrait être l’un des plus approfondis jamais créés dans un jeu de FromSoftware.

Capture d'écran Youtube/ER-SA

Pour l'instant, rien n'a été confirmé du côté du studio japonais. On rappelle toutefois qu'on pourra valider l'existence de cet outil lors de la sortie d'Elden Ring, prévue le 25 février prochain sur PlayStation 4, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One et PC.

