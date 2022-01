L’organisateur du party d’influenceurs qui a dérapé sur un vol de Sunwing refuse de s’excuser

Partager







«Je ne vais pas m'excuser pour ce qui s'est passé dans l'avion»: l'organisateur du party de Québéois qui a dérapé sur un vol de Sunwing à direction de Cancún refuse de s'excuser.

Dans une nouvelle vidéo publiée sur le compte Instagram du 111 Private Club, James William Awad affirme qu’il n’y avait rien d’illégal dans cette fête. Il soutient que le pilote n’aurait jamais demandé aux fêtards de se calmer et d’arrêter de faire la fête.

«Moi, c’est pour ça que je supporte tout ce qui s’est passé dans l’avion, et je ne vais jamais m’excuser pour ce qui s’est passé dans l’avion. Je vais m’excuser cependant pour les gens qui n’ont pas respecté les règles du club», dit-il.

Dans la vidéo, James William Awad déplore qu'une des passagères soit montée à bord alors qu’elle savait qu’elle avait la COVID-19.

«Il y a Rebecca St-Pierre qui est venue quand même en voyage, alors qu’elle avait été déclarée positive à la COVID-19. Ça, c’est illégal. C’est mettre tout ce monde-là à risque», ajoute-t-il.

L’organisateur explique que quatre tests de dépistage ont été réalisés par les passagers, soit les 29 et 30 décembre, un autre le 31 décembre au Mexique ainsi qu’un dernier le 4 janvier.

«On prend la COVID-19 au sérieux», plaide-t-il.

«Le monde est stupide»

L'organisateur s’en prend également aux gens qui les insultent sur les réseaux sociaux.

«Nous étions 189 personnes dans l’avion. Si vous envoyez des menaces de mort à 189 personnes parce qu’une seule personne a fumé dans l’avion, sérieusement, guys, vous êtes stupides et vous êtes des moutons», lance-t-il.

Il affirme qu'à peine une quinzaine ou une vingtaine des passagers qui se trouvaient à bord de l'avion étaient debout en train de faire la fête. Il refuse malgré tout de condamner leurs agissements.

«Toutes les autres [personnes] étaient assises avec leur masque. De toute façon, comme je vous dis, moi je supporte les gens qui ont fait la fête dans l’avion. Je n’ai rien à dire de mal sur eux. [...] Moi je pense que le monde est fâché à cause des gens qui ont fumé dans l’avion, à cause de l’histoire de la vaseline et tout ça. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même bateau», poursuit-il.

«Le monde est stupide. Il n’y a rien de criminel, on n’a pas highjacké un avion. S’il y a quelque chose d’illégal dans toute cette histoire, ce sera entre Sunwing et moi, ou bien ce sera entre Transports Canada et moi. Mais il n’y a rien d’illégal qui a été fait», insiste-t-il.

Il affirme par ailleurs ne pas être revenu au Québec, et il refuse de dire où il se trouve présentement.

